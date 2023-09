HOT WATER MUSIC, die legendäre Punkrock-Band aus Gainesville, Florida, freut sich, ihre 30-Jahr-Jubiläumstour anzukündigen und damit einen unglaublichen Meilenstein zu feiern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 ist die Band eine treibende Kraft in der Punkrock-Szene und begeistert Fans auf der ganzen Welt mit ihrer rohen Energie und ihren gefühlvollen Texten. Dieses 30-jährige Jubiläum wird ein besonderer Höhepunkt für die Band und ihre treue Fangemeinde. HOT WATER MUSIC hat sich als eine der einflussreichsten Bands im Punkrock-Genre einen Namen gemacht. Diese Tournee ist ein Beweis für ihre anhaltende Leidenschaft für die Musik:

"Wir sind beeindruckt und begeistert, diesen unglaublichen Meilenstein von 30 gemeinsamen Jahren erreicht zu haben", sagt die Band. "Unsere Fans sind mit uns durch dick und dünn gegangen und diese Tour ist unsere Art, uns für all die Liebe und Unterstützung in all den Jahren zu bedanken. Wir können es kaum erwarten, mit euch allen zu feiern!"

23.11., 20 Uhr, Palladium Köln - weitere Infos und Ticket findet ihr hier.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!