Exklusive Show in Köln im Frühjahr 2024

Wenn Calum Scott auf die Bühne tritt, sind dem Publikum Gänsehaut-Momente garantiert. Denn mit seiner glasklaren, einzigartigen Stimme singt er gefühlvolle Balladen, die von Herzen kommen und unter die Haut gehen. Dabei hätte der aus England stammende Sänger vor gerade einmal acht Jahren wohl nie geahnt, dass er mit dem Singen mal Platin und Gold in 21 Ländern abräumen würde. Denn bis 2015 arbeitete der damals 26-jährige noch als Personalberater in einem Rathaus, nicht wissend, dass sich sein Leben durch die Anmeldung bei Britain’s Got Talent von Grund auf verändern würde. Dort nahm er mit dem gefühlvollen Cover von „Dancing On My Own“, im Original von der schwedischen Sängerin Robyn, teil und gelang schließlich ins Finale. Dass sie ihn am Ende der Talentshow nicht aufs Siegertreppchen stellten, wird die Juroren heute wahrscheinlich immer noch ärgern. Denn der Song, mit dem er in den Castings antritt, stieg nur ein Jahr später auf Platz zwei der britischen Charts. Und dieser Erfolg hält bis heute an. Es folgten zwei Alben, wovon schon das erste „Only Human“ 2018 mit Platin und Gold ausgezeichnet wurde. 2022 veröffentlichte er sein zweites Album “Bridges”, dass mit Songs wie “Biblical” und “Rise” echte Gänsehaut-Hits hervorbrachte. Seine Songs zählen mittlerweile Milliarden an Streams mit steigender Tendenz. Mit dem Lost Frequencies Feature „Where Are You Now“ hat er uns allen einen Sommer-Ohrwurm beschert, der uns diese Zeile nicht mehr ohne die Melodie lesen lässt, was auch die sage und schreibe über eine Milliarde Streams, allein auf Spotify, erklären. Auch im deutschen Fernsehen war der britische Sänger schon ein paar Mal zu sehen: Bei The Voice of Germany stand er mit einigen der Finalist*innen gemeinsam auf der Bühne und brachte mit Anny Ogrezeanu (gewann im Jahr 2022) den Song “Run With Me” heraus. Trotz einer solchen Bekanntheit bleibt Calum Scott jedoch weiterhin nahbar für seine Fans. Die “the boy from next door” Mentalität lassen seine Texte und Melodien nur noch greifbarer erscheinen. Sich selbst bezeichnet er in seiner YouTube Biografie als “Ordinary guy aiming for the extraordinary”, was es nicht besser auf den Punkt bringen könnte.

Calum Scott, The Songbook So Far, 26.04.2024, E-Werk Köln

