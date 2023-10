Take That 2024 in Mönchengladbach

Take That haben ihre Rückkehr nach Europa mit einer großen Open-Air-Live-Tour für den Sommer 2024 angekündigt. Bei "This Life Under The Stars" wird das Trio – Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald – im Sommer 19 Shows in acht europäischen Ländern spielen, darunter Ende Juni/Anfang Juli auch vier deutsche Termine in Hannover, Berlin, Mönchengladbach und München.

Take That sind bekannt für ihre grandiosen Produktionen und unglaublichen Live-Shows. Sie halten mit 34 Headlinershows den Rekord für die meisten Auftritte in der Londoner The O2 Arena. Die Progress Tour brach2011 alle Kassenrekorde, als sie in weniger als 24 Stunden über eine Million Tickets verkaufte und zur größten Tour im Vereinigten Königreich avancierte. 2019 feierte die Band ihr 30-jähriges Jubiläum mit der 38 Konzerte umfassenden ausverkauften "Odyssey "-Tour, in deren Rahmen sie in 29 Arenen und neun Stadien spielte und über 650.000 Tickets verkaufte. Am 24. November veröffentlichen Take That außerdem ihr neuntes Studioalbum „This Life“. Die erste Singleauskopplung „Windows“ ist zugleich ihre erste Originalkomposition seit über fünf Jahren und bietet einen Vorgeschmack darauf, was die Hörer von „This Life“, dem ersten Album der Band seit „Wonderland“ aus dem Jahr 2017, erwarten dürfen: außergewöhnliche Musikalität, mitreißende Refrains und eine wunderschöne Verschmelzung vollkommener Harmonien.

Take That – "This Life Under The Stars"-European Tour, 30.06.2024 – SparkassenPark Mönchengladbach

Infos: https://sparkassenpark.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!