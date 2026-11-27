2027 wird ein ganz besonderes Jahr für Alte Bekannte: Zehn Jahre nach ihrer Gründung verabschiedet sich die erfolgreiche A-cappella-Formation mit einer großen Jubiläums- und Abschiedstour endgültig von ihrem Publikum.

Am 10 und 21. Januar 2027 kommt die Band nach Leverkusen und gastiert im Scala-Club.

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Unter dem Motto „Das Beste von früher (Wise Guys) bis heute“ erwartet das Publikum ein außergewöhnliches Best-of-Programm, das die Highlights aus zehn Jahren Alte Bekannte mit den unvergessenen Klassikern der Wise Guys verbindet.

Als Nachfolge-Band der legendären Wise Guys haben Alte Bekannte die deutschsprachige A-cappella-Szene nachhaltig geprägt. Zum zehnjährigen Bandjubiläum blickt die Formation auf fünf Studioalben zurück, darunter die erfolgreiche Top-Ten-CD „Das Leben ist schön“. Die Abschiedstour bietet noch einmal die Gelegenheit, die beliebtesten Songs aus dem eigenen Repertoire und die Klassiker der Wise Guys live zu erleben.

Die definitiv letzten Shows der Bandgeschichte sollen dabei vor allem eines werden: eine große Party! Es darf gelacht, mitgesungen und gefeiert werden. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus musikalischer Präzision, Witz, Charme und guter Laune möchten Björn Sterzenbach, Clemens Schmuck, Daniel „Dän“ Dickopf, Friedemann Petter und Ingo Wolfgarten sich noch einmal persönlich von ihrem Publikum verabschieden.

So wird die Tour nicht nur zu einem musikalischen Rückblick auf eine bewegte Bandgeschichte, sondern auch zu einem emotionalen Abschied voller Dankbarkeit und unvergesslicher Momente.