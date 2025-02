Billy Idol beim Kunst!Rasen 2025

Der Zeitraum für die 14. KUNST!RASEN Saison in Bonn-Gronau hat sich mit der Bekanntgabe des Konzerts von Billy Idol geändert. Vom 29. Juni bis zum 24. August 2025 finden nun die Open-Air-Konzerte statt. Bisher stehen insgesamt 22 Veranstaltungen fest und es werden noch einige dazu kommen.

Aktuell wurde Billy Idol für den 29. Juni 2025 bestätigt. Für den Sommer 2022 war ein Konzert mit Billy Idol auf dem KUNST!RASEN geplant. Doch aufgrund einer Krankheit des Sängers musste das Konzert in den Oktober des gleichen Jahres nach Düsseldorf verlegt werden. Endlich kann Billy Idol sein Konzert in Bonn geben.

Rocklegende Billy Idol kehrt auf die Bühne zurück und kommt 2025 unter dem Motto „It's a Nice Day To... Tour Again!“ auch für vier Termine nach Deutschland. Die Tour beginnt am 30. April in Nordamerika in Phoenix und macht im Juni und Juli einen Abstecher nach Europa, u. a. mit einem Auftritt am 29. Juni in Bonn.

Im vergangenen Jahr feierte Idol den 40. Jahrestag seines bahnbrechenden zweiten Albums „Rebel Yell“ mit einer Deluxe Expanded Edition, die über Capitol/Universal Music erhältlich ist. Erst kürzlich trat Billy Idol bei der Aufnahme von Ozzy Osbourne in die „Rock & Roll Hall of Fame“ auf, zusammen mit Jack Black, Jelly Roll, Tool-Frontmann Maynard James Keenan und anderen.

Billy Idol - “It’s a Nice Day To … Tour Again” – Tour 2025, Sonntag, 29.06.2025

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 18.02.2025)

29.06.2025 Billy Idol NEU!

01.07.2025 London Grammar

03.07.2025 Bonnie Raitt + Warren Haynes Band

05.07.2025 Lynyrd Skynyrd

07.07.2025 Massive Attack

08.07.2025 Cypress Hill

09.07.2025 Tream

10.07.2025 Dream Theater

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

19.07.2025 Deichkind

23.07.2025 Samu Haber

27.07.2025 The Dead South

03.08.2025 Johannes Oerding

05.08.2025 The Smashing Pumpkins!

06.08.2025 Air

13.08.2025 Queens of the Stone Age

14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1

16.08.2025 BAP AUSVERKAUFT!

19.08.2025 Fontaines D.C.

23.08.2025 Kasalla