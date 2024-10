Black Country Communion und Graham Nash

Die Bluesrock-Supergroup Black Country Communion spielt ein Open-Air-Konzert am 19.06.2025 am Tanzbrunnen in Köln und die Folk-Rock-Legende Graham Nash gastiert am 24.09.2025 in der Tonhalle, Düsseldorf.

Black Country Communion ist eine aufregende Supergroup, die die herausragenden Talente von Glenn Hughes (Deep Purple, Black Sabbath, Trapeze), der Bluesrock-Gitarrenlegende Joe Bonamassa, Jason Bonham (Led Zeppelin, Sammy Hagar, Foreigner) und Derek Sherinian (Dream Theater, Sons of Apollo) zusammenbringt. Ihr bahnbrechender Rock Stil ist stark von britischer und amerikanischer klassischer Hardrock- und Bluesrock-Musik beeinflusst. Der Ruf, den sie sich in den 15 Jahren seit ihrer Gründung aufgebaut haben – nicht nur als großartige Songwriter, sondern auch als mitreißender Live-Act – wird nur durch ihre Hingabe an ihr Handwerk und die Bereitschaft übertroffen, sich gegenseitig herauszufordern, um die beste Musik zu machen, die man sich vorstellen kann.

Black Country Communion, 19.06.2025 – 19.00 Uhr, Tanzbrunnen, Köln

Expand Foto: Promo

Nach seiner letzten ausverkauften Deutschlandtournee 2023 setzt Graham Nash noch einen drauf: Im Herbst 2025 kommt die Folk-Rock-Legende mit sechs Konzerten noch einmal zurück nach Deutschland und wird gemeinsam mit den Fans auf der „More Evenings of Songs & Stories 2025“-Tour eine Zeitreise durch das musikalische Nash-Universum unternehmen. Der 82-Jährige ist 2025 als Ikone des Folk-Rock in sechs deutschen Städten zu erleben, u. a. am 24.09.2025 in der Tonhalle, Düsseldorf. Auf seine einzigartige künstlerische Weise und mit seiner unverwechselbaren Stimme wird er gewohnt kompromisslos die aktuelle Weltverfassung in seinen Songs reflektieren.

Schon auf seiner umjubelten Deutschlandtournee im vergangenen Jahr gestand er hinsichtlich der Auswahl der Songs für die Konzerte die Qual der Wahl. Denn ihm liegt nicht nur die Präsentation seiner nach wie vor aktuellen Klassiker wie Our House, Bus Stop, Teach Your Children, Just A Song Before I Go und vielen anderen am Herzen, sondern ganz besonders auch die seiner neuesten Songs, die das derzeitige Weltgeschehen thematisieren. Bei den Konzerten 2025 dürfen sich die Fans daher auf noch mehr Nash aus sechs Jahrzehnten und aus der Gegenwart freuen.

Graham Nash wird Songs performen, die seine sechzigjährige Karriere umfassen – von The Hollies über Crosby, Stills and Nash bis hin zu CSNY und seiner geschätzten Solokarriere. Auf der Bühne wird er von Todd Caldwell (Keyboards und Gesang), Adam Minkoff (Bass, Schlagzeug, Gitarren und Gesang) und Zach Djanikian (Gitarren, Mandoline, Schlagzeug und Gesang) begleitet.

Graham Nash, „More Evenings of Songs & Stories 2025”-Tour, 24.09.2025, 20.00 Uhr, Tonhalle, Düsseldorf