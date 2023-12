Bonaparte mit Doppeltournee der Extreme

Was macht ein Chaot, wenn in der Welt das Chaos ausbricht? Er kommt zur Ruhe. Und was, wenn sich der Sturm dann legt? Dann geht er auf Doppel-Tournee – und verbindet beide Welten! Laut oder leise, schwitzig oderbesinnlich, pogo oder flöten, die Supernova oder das Schwarze Loch: Auf der The QUIET & The RIOT Tour haben Fans die einmalige Möglichkeit, in zwei radikal unterschiedlichen Konzertformen die besinnlichste, oder die stürmischste Seite Bonapartes zu erleben. In ehrwürdigen Stätten klassischer Musik geht es introvertiert, entschleunigt und auf der Suche nach Urharmonien zu. QUIET. Die ruhigen Bonaparte-Stücke bekommen einen neuen, ganz eigenen Raum im Oeuvre des Künstlers. Beispielhaft steht sein meistgehörter Hit Melody X, der auch aus der Netflix-Serie Dark bekannt ist und anlässlich der Tour neu inszeniert wird.

Auf der anderen Seite schlägt die Tour ins explosive Gegenteil um. In Clubs wie dem Gloria wird es maximal laut, schweißtreibend und extrovertiert. Wie in Bonapartes wohl ikonischstem Song Anti-Anti oder dem Kulthit Too Much wird hier dadaistisch und brutal absolut alles rausgehauen. Der maximale Tanzrausch, das Crowdsurfen, der Exzess – Let’s RIOT!

In beiden Formaten, ob Explosion oder Introspektion, werden neue Stücke und musikalische Arrangements präsentiert. Für Fans, die diese Dualität Bonapartes in all ihren Kontrasten erleben wollen, stehen Doppel-Tickets bereit.

The Quiet & The Riot Tour 2024: 19.02.24 Köln - Volksbühne & 20.02.24 Köln - Gloria

