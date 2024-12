Die 14. KUNST!RASEN Saison in Bonn-Gronau findet im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 24. August 2025 statt. Neben den bereits feststehenden Engagements für 2025 wurde jetzt für den 3. Juli 2025 die versierte amerikanische Blues-Musikerin Bonnie Raitt für ein exklusives Deutschland Konzert bestätigt.

Bonnie Raitt kehrt nach Bonn zurück. Am 11. Juli 2004 gab sie als Special Guest von Van Morrison ein denkwürdiges Konzert auf der Museumsmeile. Umso mehr darf man sich auf das Gastspiel am 3. Juli 2025, diesmal auf dem KUNST!RASEN in Bonn-Gronau freuen. Die Konzerte in Deutschland sind rar von der mittlerweile 75-jähringen Musikerin aus Burbank, Kalifornien. Auch Special Guest Warren Haynes war schon mal in Bonn. Im Juli 20213 spielte er zusammen mit seiner Band Gov’t Mule als Gast bei Deep Purple in der Classic Rocknacht auf dem KUNST!RASEN. Neben seiner Solokarriere war er auch Gitarrist bei den Allman Brothers und pflegt das musikalische Erbe des Southern Rock.

Bonnie Raitt kann auf eine lange und bewegte Karriere im Musikbusiness zurückschauen und ist zum Glück immer noch dabei. Die zehnfache Grammy Gewinnerin wurde im Jahr 2000 in die Rock’n‘ Hall of Fame aufgenommen und 2010 für ihr Lebenswerk gewürdigt. Der kommerzielle Erfolg blieb ihr aber bis zum Album "Nick of Time" (1989) verwehrt, mit dem sie auf #1 der US-Album-Charts landete und für das sie ein Jahr später ihre ersten vier Grammys bekam. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie auch ihre Alkohol- und Drogensucht überwunden, bestärkt von dem mittlerweile verstorbenen Gitarrenmeister Stevie Ray Vaughan, der in ihren Augen nüchtern ganz einfach ein besserer Musiker war. Auch ihre Alben "Luck of the Draw" (1992) und "Longing in their Hearts" (1994) wurden Mitte der 90er mehrfach mit Platin in den USA ausgezeichnet.

Eine besondere Ehre kam Bonnie Raitt am zurückliegenden Sonntag, 8. Dezember zuteil. Bei den zum 47. Mal stattfindenden The Kennedy Center Honors in Washington, D.C., in Anwesenheit des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden wurde die Sängerin und Musikerin neben u. a. Grateful Dead, dem Film Regisseur Francis Ford Coppola als darstellende Künstlerin für ihre außergewöhnliche Beiträge zur amerikanischen Kultur mit ihrem Lebenswerk durch ihre dargestellten Künste, ausgezeichnet.

Bonnie Raitt; Special Guest: Warren Haynes Band, 03.07.2025, Beginn: 18.00 Uhr

allgemeiner VVK-Start: 16.12.24

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 13.12.2024)

03.07.2025 Bonnie Raitt + Warren Haynes Band NEU!

07.07.2025 Massive Attack

08.07.2025 Cypress Hill

09.07.2025 Tream

10.07.2025 Dream Theater

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

19.07.2025 Deichkind

23.07.2025 Samu Haber

27.07.2025 The Dead South

03.08.2025 Johannes Oerding

06.08.2025 Air

14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1

16.08.2025 BAP

19.08.2025 Fontaines D.C.

23.08.2025 Kasalla