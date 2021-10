Die Bekanntgabe, dass die Band BOOSTER in diesem Jahr wieder in der Weihnachtszeit zu gemeinsamen Abenden in die RED BOX lädt, hat die Mönchengladbacher Fans offenbar sehr erfreut. In wenigen Tagen wurden bereits 5000 Tickets für die Shows der „BOOSTER Silent Night“ verkauft. Vier Shows sind bereits ausverkauft. Da die Nachfrage so hoch ist, haben sich die Band BOOSTER und Veranstalter Michael Hilgers dazu entschieden, eine Zusatzshow am 19.12. anzubieten. Wer kein Ticket für die Shows ergattern konnte, hat jetzt doch noch die Gelegenheit, diese für die beliebte Weihnachts-Event-Reihe zu erwerben. Die BOOSTER Silent Night ist die beliebteste Weihnachts-Veranstaltungsreihe in Mönchengladbach. Jedes Jahr treffen sich hier Freunde, Familie, Vereine oder Kollegen, um sich gemeinsam auf die Weihnachtstage einzustimmen. Die Mönchengladbacher Band BOOSTER bietet alljährlich eine Show, die das Publikum begeistert. Das Ambiente in der weihnachtlich dekorierten RED BOX bietet den perfekten Rahmen für diese Events.

BOOSTER Silent Night-Zusatzshow, So 19.12. 18.30h, RED BOX, Mönchengladbach

