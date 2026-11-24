Freut euch auf einen Abend, der besinnliche Momente und mitreißende Live‑Power verbindet und die Adventszeit musikalisch zu etwas ganz Besonderem macht.

Wenn es draußen kalt wird und die Lichter angehen, bringt BRINGS die passende Stimmung auf die Bühne: warm, nahbar und gleichzeitig voller Kraft.

„Das Weihnachtskonzert 3.0 – Leise rieselt der Schnee“ ist mehr als ein Konzert – es ist eine liebevoll erzählte Weihnachtsshow, die ins Herz trifft, zum Mitsingen einlädt und genau das Gefühl von Zusammenhalt erzeugt, das zur Weihnachtszeit dazugehört.

Euch erwartet eine stimmungsvolle Mischung aus weihnachtlichen Klängen und bekannten BRINGS‑Momenten – mal leise und berührend, mal laut und euphorisch.

Genau dieser Wechsel macht den Abend so besonders: Gänsehaut, Lachen, Erinnerungen und das gute Gefühl, für ein paar Stunden einfach abschalten zu können.

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