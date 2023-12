Burna Boy für das Summerjam 2024 bestätigt!

Er ist aktuell der angesagteste Afrobeats-Artist der Welt: Superstar Burna Boy wird beim Summerjam 2024 am Fühlinger See in Köln auf der Bühne stehen. Es wird seine einzige Festival-Show in Deutschland im kommenden Jahr sein.

Der mit dem GRAMMY-Award ausgezeichnete Nigerianer veröffentlichte erst im Sommer sein siebtes Studioalbum, das sofort durch die Decke ging. Mit seinem neuesten Werk "I Told Them..." lädt Burna Boy dazu ein, sich mit ihm auf eine musikalische Reise zu begeben. Seine Musik lebt von einem bunten Mix aus musikalischen Einflüssen und passt damit ausgezeichnet zum Summerjam Festival: verschiedenste Klänge des afrikanischen Kontinents, Reggae-Einflüsse und ein Beat, der gelegentlich an den Hip Hop der 1990er erinnert. Das Genre "Afrofusion" hat Burna Boy damit selbst erschaffen. Seine Musik ist lebendig, zum Tanzen, aber eben auch zum Hinhören. Wenn Burna Boy seine Geschichten erzählt, geht’s um Triumph, Zerknirschung und Widerstandskraft. Innerhalb weniger Jahre hat sich Burna Boy an die Weltspitze katapultiert und verkündet ausverkaufte Stadien rund um den Globus. Die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Stormzy und Ed Sheeran haben ihren Teil dazu beigetragen – vor allem aber, trifft Burna Boy mit seiner einzigartigen Musik den Nerv einer ganzen Generation, weltweit.

"Wir freuen uns, dass wir diesen Ausnahmekünstler - der momentan so angesagt ist, wie kaum ein Zweiter - für das Summerjam 2024 gewinnen konnten. Wenn Burna Boy Anfang Juli unsere Festivalinsel betritt, spätestens dann wird’s richtig heiß", prognostiziert Veranstalter Marius Brózi. "Das wird ein absolutes Highlight, das sich niemand entgehen lassen sollte!"

Neben Burna Boy hat das Summerjam erst vor Kurzem 23 Künstlerinnen und Künstler für die 37. Ausgabe im kommenden Jahr bestätigt. Es ist der berühmte Mix aus Reggae, Dancehall und Hip Hop, den das Festival am Fühlinger See auch im kommenden Jahr auf die Bühne bringt: Sido, Busy Signal, Ky-Mani Marley, Rin, Steel Pulse, Marsimoto, Romain Virgo, Collie Buddz, J Boog, GReeeN, Jesse Royal, OG Keemo, Ezhel, Queen Omega, Samory I, Culcha Candela, Megaloh, Kelvyn Colt, D'Yani, Bounty & Cocoa, Khalia, Samora und Savvy.

Das Summerjam Festival 2024 wird vom 05.07. bis 07.07.2024 in Köln am Fühlinger See stattfinden. Über 50 Künstlerinnen und Künstler aus Reggae, Dancehall, Hip Hop und artverwandten Genres sorgen für mitreißende Klänge und schaffen unvergessliche Momente. Das diesjährige Motto "Lost in Good Vibes" beschreibt die Atmosphäre, die in der Luft liegt, wenn bis zu 30.000 Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber aus der ganzen Welt am Fühlinger See zusammenkommen.

Tickets für das Summerjam Festival 2024 sind exklusiv auf www.summerjam.de erhältlich. Das 3-Tage Festivalticket ist erhältlich ab 175,- Euro, zzgl. VVK-Gebühren (inkl. €10 Müllpfand). Frühzeitiger Ticketkauf wird empfohlen.

