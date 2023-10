Burna Boy - "I Told Them..."-Tour

Kurz nach der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Videos zum Fan-Liebling „City Boys” meldet sich Burna Boy zurück und kündigt seine „I Told Them...“-Tour an. Der Künstler startet seine Tour in den USA mit einem Stadionkonzert in Los Angeles und wird am 10.12.2023 für eines von zwei exklusiven Deutschland-Konzerten in der LANXESS arena Halt machen.

Burna Boy katapultierte sich mit seiner Musik auf die Weltbühne und ist heute eine internationale Ikone weit über die Grenzen seiner nigerianischen Heimat hinaus. Seine mit einem GRAMMY® Award ausgezeichnete Musik erreicht die Ohren und Herzen von Menschen auf allen Kontinenten. Im Sommer 2023 schrieb Burna Boy wieder einmal Geschichte: Als erster afrikanischer Künstler konnte er ein Stadion in den USA und UK ausverkaufen. Beim Konzert in New York begeisterte der nigerianische Superstar mehr als 40.000 Fans. Beeindruckt zeigten sich auch prominente Gäste wie Busta Rhymes, SZA, NBA-Star Mo Bamba, NFL-Star Larry Ogunjobi und der britische Rapper Dave, der mit Burna auf der Bühne den gemeinsamen Hit „Location“ performte.

Am 10.12.2023 macht Burna Boy Halt in der LANXESS arena. Der Vorverkauf läuft!

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!