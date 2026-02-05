DAS LUMPENPACK live

Zweifelsohne – DAS LUMPENPACK hat seinen Platz gefunden, wenn es um die relevantesten deutschen Rockbands der aktuellen Dekade geht. Gefährlich und schön könnte man den aktuellen Sound nennen. Erstaunlich anders – besonderer – als das, was einem die Deutschrock- und Punkplaylists sonst kredenzen. Ein Sound, der es zulässt, ohne zu viel Verbitterung oder Pathos von gesellschaftlichen Schieflagen und persönlichen Krisen zu erzählen. Ein Sound, der aber auch ohne die textliche Dichte, die DAS LUMPENPACK früher so auszeichnete, zu überzeugen weiß.

Mit über eine Million monatlichen Spotify HörerInnen, mehr als 400 Millionen Streams und 500.000 FollowerInnen auf den sozialen Kanälen ist DAS LUMPENPACK längst kein Geheimtipp mehr. Features mit Alligatoah, Sebastian Madsen oder Adam Angst, regelmäßige Top 10 Chartplatzierungen, ausverkaufte Touren, legendäre Live- Shows sprechen für sich.

Angeführt von Jonas Frömming und Max Kennel liefert DAS LUMPENPACK ein Spektakel aus musikalischer Präzision, bissigem Humor und purer Leidenschaft – laut, klug, politisch und herrlich absurd.

Ob auf großen Festivals (Deichbrand, Puls OpenAir, Taubertal, OpenFlair, Wattnschlick, uvm.) in ausverkauften Hallen (Palladium, Columbiahalle, Schlachthof, Turbinenhalle, Inselparkarena) oder in ihrer stets weiterwachsenden Community: DAS LUMPENPACK ist längst mehr als eine Band – es ist eine Haltung. Eine Einladung zum Nachdenken, Mitsingen, Durchdrehen. Und eine Band, die in jeder Faser spüren lässt, wie sehr sie diesen Wahnsinn liebt.

Ein Wahnsinn, der sich 2026 nicht nur fortsetzt, sondern steigert. Mit „BEVOR DER MUT DICH VERLÄSST“ präsentiert DAS LUMPENPACK mutiger und entschlossener denn je ihr bislang bestes Album und zeitgleich Tourmotto 2026/2027. „Lass uns einen Song schreiben über den Moment, in dem man das Gefühl hat, man kann es doch alles schaffen – kurz bevor einen der Mut verlässt“. So beginnt im Sommer ’24 die erste Writingsession zu einem Album, auf dem sich ab 17.04.2026 13 Titel finden, alle rund um das Thema Mut, Hoffnung und Aufbruch. Lauter als man es von DAS LUMPENPACK gewöhnt ist, aber nie war die Hoffnung deutlicher zu erkennen: „Es war noch nie so klar sichtbar, halt dich gut daran fest, bevor der Mut dich verlässt.“

Das Lumpenpack, 11.10.26 Palladium Köln, Zusatzshow

Mehr Informationen und zu den Tickets hier