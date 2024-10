Deichkind beim KUNST!RASEN 2025

Die 13. KUNST!RASEN Saison auf dem idyllischen Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau, direkt am Rhein, findet im Zeitraum vom 1 Juli bis zum 24. August 2025 statt.

Neben den bereits feststehenden Engagements für 2025, siehe hierzu weiter unten im Text, wurde jetzt für den 19.07.2025 Deichkind bestätigt, die bereits 2022 auf der Hofgartenwiese ein sensationelles Konzert ablieferten.

Deichkind aus Hamburg ist für ihre spektakulären Live-Shows bekannt und wird gerne als „Kindergeburtstag für Erwachsene“ bezeichnet. Die Musiker überraschen nicht nur mit auffälligen Kostümen, sondern auch mit Showelementen, die das Publikum mit einbeziehen. Crowdsurfing gehört mit zur Show. Deichkind - das sind Philipp Grütering, Henning Besser und Sebastian "Porky" Dürre. Wie und wann sie die Idee hatten, die guten alten Hip-Hop-Pfade zu verlassen und Elektrosounds für sich entdeckt haben, wissen sie gar nicht mehr so genau. Ein Deichkind-Konzert ist wie eine Techno-Oper mit Sprechgesang aber auch ein visuelles und musikalisches Spektakel. Wer die Band 2022 auf der Hofgartenwiese live gesehen hat, der weiß, was ihn erwartet. Für Neulinge gibt’s den ganzen Abend so viel zu sehen, dass man gar nicht checkt, wo man zuerst hingucken soll. Neben verschiedenen Hintergrundsets tanzen Deichkind in multiplen, natürlich farblich passenden Kostümen über die Bühne, dazu gibt’s eine coole Choreografie, noch mehr Kostüme, Requisiten, Tänzer, Boote, Fässer, Handtaschen-Rodeo, Leuchtstäbe, Konfetti, um nur einige der Showelemente zu nennen. Ausgepowert und bester Laune verlassen die Besucher:innen sicherlich auch im Juli 2025 den KUNST!RASEN verlassen.

Deichkind, Kids in meinem Alter Open Air 2025, 19.07.2025, Beginn: 19.00 Uhr

Exklusiver Presale ab Montag, 21.10.2024, 10.00 Uhr über www.eventim.de

Allgemeiner Ticket Vorverkauf ab Donnerstag, 24.10.2024, 10.00 Uhr