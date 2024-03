Deine Cousine Tour 2024

Wer auf der Suche nach einem guten Grund für einen ordentlichen Kater und durchgerockte Stimmbänder ist, der wird hier fündig. Wenn ihre letzte Tour Ende 2022 etwas unter Beweis gestellt hat, dann dass Ina Bredehorn aka Deine Cousine bedingungslos auf der Bühne Gas gibt – im Zweifelsfall auch auf Krücken. Dem Publikum werden mit unbändiger Energie und offensichtlichem Höllenspaß die letzten Tropfen Schweiß ausgetrieben, in vereinenden Momenten besteht die Chance, Freundschaften fürs Leben zu schließen und dass Jede und Jeder herzlichst dazu eingeladen sind, Hand in Hand die Sau rauszulassen … ist eh klar.

Also, 2024 - dann wieder fest mit beiden Beinen auf den Bühnen der Republik (und darüber hinaus) stehend - setzt sie zum dritten Streich an: größer, lauter und vor allem darüber hinaus) stehend - setzt sie zum dritten Streich an - größer und lauter.

Deine Cousine, 25.04.2024, Live Music Hall Köln

