Der „Godfather of Punk“ kommt 2025 zurück

Iggy Pop ist ein einzigartiger Vertreter der Rockmusik – ein Künstler, der immer wieder die Grenzen seines Genres überschreitet und sowohl mit seinen ikonischen Alben als auch seinen elektrisierenden Live-Auftritten die Musikwelt begeistert.

Der legendäre Rocker und gleichzeitig einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte, wird im Sommer 2025 nach Deutschland zurückkehren. Am 01.07.2025 können die Fans Iggy Pop live im Tanzbrunnen Köln erleben.

Iggy Pop hat mit seiner Band The Stooges und als Solokünstler die Musiklandschaft revolutioniert. Alben wie The Stooges, Funhouse und Raw Power gelten als Meilensteine der Rockgeschichte, während seine Soloalben wie Lust For Life und The Idiot Kultstatus erlangten. 2023 veröffentlichte Iggy Pop sein mit Spannung erwartetes Album EVERY LOSER, das von seinem unerschütterlichen Drang, immer wieder Neues zu schaffen, zeugt.

Nach seiner gefeierten Rückkehr mit dem Album Post Pop Depression und zahlreichen Auszeichnungen, darunter der GRAMMY Lifetime Achievement Award und der Polar Music Prize, zeigt Iggy Pop auch weiterhin seine ungebrochene Leidenschaft für Musik. 2025 werden seine Fans in Deutschland die einmalige Gelegenheit haben, den Rock-Veteranen live zu erleben und mit ihm die wilde Energie und Kreativität zu feiern, die ihn seit den frühen 70ern auszeichnen. Seine Rückkehr nach Deutschland verspricht ein weiteres unvergessliches Kapitel in seiner über 50 Jahre andauernden Karriere.

Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 06.12.2024 um 10:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.