Exklusives Konzert der Trip-Hop-Ikonen

Die 14. KUNST!RASEN Saison in Bonn-Gronau, findet im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 24. August 2025 statt.

Neben den bereits feststehenden Engagements für 2025, siehe hierzu weiter unten im Text, wurde jetzt für den 7. Juli .2025 die englischen Trip-Hop-Ikonen Massive Attack bestätigt.

Massive Attack, die sich im englischen Brighton 1987 gründeten, beeinflussten das gesamte Trip-Hop-Genre und damit Bands wie Morcheeba und Portishead. Für U2 Sänger Bono ist Massive Attack „eine der wichtigsten Bands in der Geschichte der Popmusik“. Einige der Songs wurden über die Jahre in populären TV-Serien wie u. a. „Dr. House“, „Prison Break“ oder „Luther“ verwendet. Ihre Alben „Blue Lines“ und „Mezzanine“ wurden zu Klassikern – letzteres sogar so sehr, dass die Briten 2019 ein Remaster der Platte veröffentlichten.

Seit Jahren besteht die Band aus den beiden Musikern "3D" Del Naja und Grant "Daddy G." Marshall. Live begleitet werden sie von Musikern, die den düsteren, oft angespannten und in besten Momenten wunderschön bedrückenden Sound auf der Bühne außergewöhnlich präsentieren.

Die Trip-Hop-Ikonen konnten in mehr als 35 Jahren über zehn Millionen Tonträger verkaufen, und erreichten mit ihren Alben mehrfach die Spitze der Charts. Unter anderem Platz eins im Vereinigten Königreich mit ihren Alben “Mezzanine” und “100th Window”. Auch in Deutschland haben ihre Alben „Heligoland“, „Mezzanine“ und „100th Window“ die Top fünf der deutschen Album-Charts erreicht und ihr drittes Album “Mezzanine” erhielt 1998 einen Gold-Award. Ebenfalls bekannt sind Massive Attack für ihre innovativen Musikvideos, für die sie mehrfach mit Preisen überschüttet wurden. 1995 sowie 1998 erhielten sie für ihre Videos zu “Protection” und “Teardrop” jeweils einen MTV Europe Music Award in der Kategorie Bestes Video. Außerdem konnten sie sich 1998 sowie 2008 zwei Q Awards sichern.

Massive Attack sind eine Band, die nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich relevant sind. Sie setzen sich für ihre Überzeugungen ein und scheuen sich nicht, auch unbequeme Themen anzusprechen. Mit ihrer Musik und ihrem Engagement haben sie viele Fans und Kritiker beeindruckt und inspiriert.

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 8.12.2024)

07.07.2025 Massive Attack NEU!

08.07.2025 Cypress Hill

09.07.2025 Tream

10.07.2025 Dream Theater

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

19.07.2025 Deichkind

23.07.2025 Samu Haber

27.07.2025 The Dead South

03.08.2025 Johannes Oerding

14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1

16.08.2025 BAP

19.08.2025 Fontaines D.C.

23.08.2025 Kasalla