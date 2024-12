Exklusives NRW Konzert am 6. August 2025

Die 14. KUNST!RASEN Saison in Bonn-Gronau findet im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 24. August 2025 statt.

Neben den bereits feststehenden Engagements für 2025 wurde jetzt für den 6. August 2025 das französische Electronica Duo AIR bestätigt. Nachdem AIR dieses Jahr mit 10.000 verkauften Tickets umjubelte Shows in Berlin spielten und so das Jubiläum ihres Meilensteins "Moon Safari" zelebrierten, kündigt das Duo für 2025 eine Tour in ausgewählten Sommerlocations wie den KUNST!RASEN, an.

AIR, das sind die beiden französischen Musiker Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunckel, die das (unrunde) Jubiläum (26 Jahre) ihres Kult-Albums "Moon Safari" auf ihren Konzerten feiern. "Moon Safari" katapultierte AIR 1998 über Nacht in neue Sphären: David Bowie, Madonna oder auch Beck waren sofort ausgesprochene Fans; Charlotte Gainsbourg, Kevin Parker oder Sofia Coppola wurden so enorm von ihrem Sound beeinflusst, dass zwischen Sofia Coppola und AIR eine lange, kreative Freundschaft entstand. Mit „Moon Safari“ revolutionierte AIR die Elektronische Musik und heute zählt es zu den wichtigsten Alben der zeitgenössischen Pop-Musik. Nie zuvor klangen Synthesizer so schwerelos. Das Duo aus Versailles wurde dank seiner stimmigen Kombination aus elegantem und melodischem Elektropop zu Weltstars des French Touch. Von diesem Ruhm zehren die beiden Musiker bis heute – als Solokünstler ebenso wie bei ihren Reunions. Das Pionierwerk „Moon Safari“ hatte nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung des Genres und prägte mit seinem unvergleichlichen Klangreichtum eine ganze Generation.

AIR wurden zu Headlinern auf großen Major-Festivals und verkauften Millionen Exemplare ihrer gefeierten Singles wie z.B. "Kelly Watch The Stars", "All I Need" oder "Sexy Boy".

Nun spielen Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunckel begleitet von einigen Musikern ihr Meisterwerk in voller Länge – und schicken den KUNST!RASEN auf eine Weltraumreise. Sicher ist: Niemand bleibt von dieser unfassbar entspannten Weltraumsafari unberührt.

AIR play MOON SAFARI, 6.8.2025, Beginn: 19.00 Uhr, allgemeiner VVK beginnt ab 13.12.24

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 12.12.2024)

07.07.2025 Massive Attack

08.07.2025 Cypress Hill

09.07.2025 Tream

10.07.2025 Dream Theater

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

19.07.2025 Deichkind

23.07.2025 Samu Haber

27.07.2025 The Dead South

03.08.2025 Johannes Oerding

06.08.2025 Air NEU!

14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1

16.08.2025 BAP

19.08.2025 Fontaines D.C.

23.08.2025 Kasalla