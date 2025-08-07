Nach ihren ausverkauften Konzerten im vergangenen Jahr kommt Suzanne Vega im Oktober 2025 für fünf exklusive Konzerte nach München, Hamburg, Berlin, Offenbach und Köln. Auf ihrer Tournee mit dem Titel „Flying With Angels“ wird die zweifache Grammy-Gewinnerin Songs aus allen Dekaden ihrer Musikkarriere mit Hits wie „Tom's Diner“, „Luka“ und vielen anderen sowie Stücke aus ihrem kommenden Album performen. Auf der Bühne wird Suzanne Vega dabei von ihrem langjährigen musikalischen Weggefährten, dem gefragten Gitarristen Gerry Leonard, und erstmalig auch von der Cellistin Stephanie Winters begleitet.

Suzanne Vega, 16.10.25, Theater am Tanzbrunnen, Köln