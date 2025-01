Das Beste kommt jetzt! Was kann es Schöneres geben, als eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands live zu erleben. Im kommenden Jahr können alle Fans noch einmal mit Fury In The Slaughterhouse durch den Sommer rocken: FURY LIVE TWENTY FIVE!

Die Ausnahmeband krönte 2023 ihre erfolgreiche Open Air Sommer-Tournee nicht nur mit zahlreichen ausverkauften Konzerten, sondern auch mit ihrem ersten #1 Album HOPE nach fast 40 Jahren Bandgeschichte! Das kann man sich nicht ausdenken. Deshalb geht es im kommenden Jahr nochmal weiter. Kai Wingenfelder sagt dazu: „The best is yet tocome! Wir arbeiten gerade am nächsten Album und haben den Spaß unseres Lebens, an dem wir euch alle unbedingt teilhaben lassen wollen. Also: lasst uns feiern! FURY LIVETWENTY FIVE! Macht sogar Spaß, wenn‘s regnet!” Christof Stein-Schneider ergänzt: „Noch bessere Songauswahl, noch bessere Outfits. Und wir werden wieder mit Hoffnung machenden Vereinen zusammenarbeiten, denn #hoffnungverändertalles. FURY LIVETWENTY FIVE – wir freuen uns großflächig auf euch!“

Fury In The Slaughterhouse zählt zu den erfolgreichsten und populärsten deutschen Rockbands. Zu Recht – nach fast 40 fulminanten Jahren voller Hits, etlichen Charterfolgen, Goldenen Schallplatten, ausverkauften Tourneen und auch internationalen Erfolgen. Mit Songs wie “Time To Wonder”, “Radio Orchid“, “Every Generation Got Its Own Disease“ oder auch “Won’t Forget These Days“ haben Fury In The Slaughterhouse den Soundtrack einer ganzen Generation geschrieben. Die kraftvolle Energie und Qualität ihrer Musik sind ihr Aushängeschild. Furys Leidenschaft, das Live-Publikum in ihre Weltmitzunehmen und auf einzigartige Weise zu unterhalten ist eine Art Lebensauftrag.

Grandiose Lyrics, die den Zeitgeist treffen, typische melodische Gitarrenriffs, echter Rock’n’Roll und jede Menge good Vibes sind das, was Fury In The Slaughterhouse zu der Band macht, die sie sind. Die es schaffen, ihren Fans immer wieder unzählige unvergessliche Glücksmomente zu bescheren. FURY LIVE TWENTY FIVE wird für alle -Fans als auch die Band selbst - der nächste unverwechselbare Abschnitt einer unglaublichen Bandgeschichte.

Fury In The Slaughterhouse, 26.08.2025, Geldern Open Air / Waldfreibad Walbeck

Tickets sind über alle bekannten Stellen sowie über www.sparkassenpark.de erhältlich.