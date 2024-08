Grüngürtelrosen-Sommergarten 2024

Nach dem überwältigenden Erfolg mit über 4.000 Chorfans bei der Premiere im vergangenen Jahr verspricht der Kölner Männerchor „Grüngürtelrosen“ bei der zweiten Auflage seines Sommergartens im Kölner Tanzbrunnen am Samstag, 14. September 2024, erneut eine grandiose Benefiz-Show für den guten Zweck.

Neben gut 100 zarten Männerstimmen werden unter anderem die legendären Hip-Hop-Größen von Fünf Sterne Deluxe bei diesem besonderen Open-Air-Erlebnis in Deutz auf der Bühne stehen. Wer nicht nur ein großartiges Konzert erleben, sondern auch Gutes tun möchte, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen: Gemeinsam wollen die Künstler einen Teil des Erlöses an eine Kölner Familie spenden, die hart vom Schicksal getroffen wurde und auf dem Weg zurück in die Normalität auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist.

Während des rund dreistündigen Programms können sich die Gäste im Tanzbrunnen ein Bild davon machen, wie aus einer launigen Kölschidee ein hoch unterhaltsamer Act entstanden ist – und das gilt mittlerweile für Performance und musikalische Qualität in gleichem Maße.

Was vor fünf Jahren als Idee an der Theke der Kölschbar begann, hat sich zu einem wahren Phänomen entwickelt. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Wirten, Lehrern, Polizisten, Studenten, Marketing- und PR-Managern, Ärzten und Rechtsanwälten fand sich damals zusammen, um den Chor zu gründen. Ihre Leidenschaft für den Gesang und dieses besondere Projekt begeisterte ab der ersten Sekunde auch Constantin Gold, der früh als Chorleiter einstieg. Der studierte Musiker nahm die Truppe an die Hand und formte sie mit einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche zu dem, was sie heute ist.

Neben Fünf Sterne Deluxe wird Le Fly aus St. Pauli, die mit unkonventioneller Tanzmusik begeistern, den Abend für alle Besucherinnen und Besucher unvergesslich machen. Und eines ist wie immer garantiert, wenn die Grüngürtelrosen die Bühne betreten: Alle Fans, Freunde, Wegbegleiter und Gäste des Chores werden gemeinsam das Leben und den Gesang feiern.

Bei der Premiere des Sommergartens hatten die Grüngürtelrosen im vergangenen Jahr 15.000 Euro eingespielt und an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland übergeben. Bei früheren Veranstaltungen sammelten die Grüngürtelrosen bereits Spenden für verschiedene karitative Einrichtungen und Projekte, wie zum Beispiel für die Hilfsorganisation Stelp, die Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei organisiert.

Der 2. große Grüngürtelrosen-Sommergarten: Grüngürtelrosen und Freunde

Tanzbrunnen Köln, Samstag, 14. September 2024, Einlass: 17 Uhr, Beginn: 19 Uhr