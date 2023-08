Jeck im Sunnesching 2023

In Bonn werden am Samstag, 2. September, 30.000 Menschen bei „Jeck im Sunnesching in der Rheinaue erwartet – es gibt noch wenige Restkarten-Kontingente.

Auf der Hauptbühne, der „Jeck Stage“, spielen 13 Bands: Brings, Kasalla, Miljö, Cat Ballou, Bläck Fööss, Björn Heuser, Fiasko, Lupo, Planschemalöör, Grüngürtelrosen, Eldorado, Klüngelköpp und Druckluft. Zehn Newcomer und Szenegrößen präsentieren sich auf der „Sunnesching Stage“: Pimock, Aluis, Auerbach, Chanterella, Kempes Feinest, Knallblech, Köbesse, Mätropolis, Palaver und Stadtrand.

Der Einlass beginnt um 10 Uhr, das Programm gegen 11 Uhr und endet um 20 Uhr. Tickets gibt es über www.jeckimsunnesching.de.

Es empfiehlt sich die Anreise mit Bus und Bahn. Vom Bonner Hauptbahnhof aus nimmt man die Buslinien 610 und 611 bis zur Haltestelle „Rheinaue Hauptzugang“ fahren. Von der U-Bahnhaltestelle „Robert-Schuman-Platz“ (Line 66 und 68) müssen Besucherinnen und Besucher einen circa 10 Minuten langen Fußweg zum Gelände zurücklegen.

