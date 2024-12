Jerry Harrison & Adrian Belew

Zwei der einflussreichsten Musiker der Rockgeschichte treten gemeinsam auf. Eine Gelegenheit, die man nicht verpassen darf: Jerry Harrison (Talking Heads) und Adrian Belew (King Crimson) kommen im Mai 2025 für zwei exklusive Konzerte nach Deutschland! Erleben Sie die beiden Ausnahmekünstler am 22. Mai 2025in der Fabrik in Hamburg und am 23. Mai 2025 im Carlswerk in Köln. Mit einer All-Star-Band im Rücken bringen sie eine atemberaubende Show auf die Bühne, die Klassiker ihrer legendäre Bands sowie Highlights ihrer Solo-Karrieren umfasst.

Jerry Harrison ist der Keyboarder und Gitarrist der legendären Band Talking Heads, ein Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame und Gewinner des Lifetime Achievement Grammy 2021. Neben seiner Arbeit als Musiker hat Harrison auch als erfolgreicher Produzent zahlreiche Alben für Künstler wie Foo Fighters, No Doubt, Kenny Wayne Shepherd und Live produziert. Als Teil von The Modern Lovers, einer der einflussreichsten Proto-Punk-Bands, legte er bereits in den frühen 70er-Jahren den Grundstein für seine außergewöhnliche Karriere.

Adrian Belew ist einer der herausragendsten Gitarristen der progressiven Rockszene. Als langjähriger Leadgitarrist und Sänger der legendären King Crimson hat er maßgeblich den Sound der Band geprägt. Darüber hinaus hat er mit Größen wie David Bowie, Frank Zappa, Talking Heads, Nine Inch Nails, Tori Amos, Paul Simon und vielen mehrzusammengearbeitet. Belew hat außerdem über 20 Solo-Alben veröffentlicht und wurde2005 für einen Grammy nominiert.

Gemeinsam mit ihrer All-Star-Band bringen Jerry Harrison und Adrian Belew ihre größten Hits auf die Bühne: Klassiker von Talking Heads wie „Once in a Lifetime“, „Psycho Killer“, „Take Me to the River“ sowie einzigartige Auszüge aus ihren Solo-Projekten. Dieses Konzert ist eine einmalige Gelegenheit, die Musik zweier der wichtigsten Bands der Rockgeschichte in einer kraftvollen, neuen Interpretation zu erleben.

Tickets sind ab dem 06.12.24 über alle bekannten Stellen sowie über www.sparkassenpark.de erhältlich.