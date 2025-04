Jessie Reyez im September live in Köln

Mit Einflüssen aus Soul, Hip-Hop und R&B kreiert die kanadische Singer-Songwriterin Jessie Reyez einen einzigartigen Pop-Sound, der sie weltweit bekannt werden ließ: sowohl als Songwriterin für Calvin Harris, Kehlani, Dua Lipa oder Eminem als auch durch Features sowie mit ihrer eigenen Musik und einer Diskografie von zwei EPs, drei Alben und etlichen Singles. Ihre EP „Being Human in Public“ (2018) wurde bei den 62. Grammy Awards als Best Urban Contemporary Album nominiert und gewann zuvor den Juno Award als R&B/Soul Recording of the Year. Ihr Debütalbum „BEFORE LOVE CAME TO KILL US“ stieg in die Top 5 der Billboard-R&B-Charts ein und zählt plattformübergreifend längst über 1,2 Mia. Streams.

Mit ihrem aktuellen Album „PAID IN MEMORIES“ gewann sie vor Kurzem ihren bisher fünften Juno Award. Nach einer Headline-Tour zu ihrem 2022 veröffentlichten Album „YESSIE“ und Tourneen im Vorprogramm von Sam Smith sowie Billie Eilish kommt Jessie Reyez im September 2025 für zwei Deutschlandkonzerte nach Berlin und Köln.

JESSIE REYEZ - Paid In Memories Tour 2025

Fr. 26.09.2025 Berlin Huxleys

So. 28.09.2025 Köln Carlswerk Victoria