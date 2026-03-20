Jethro Tull, die Meister des Progressive Rocks kommen wieder nach Bonn. Und das nicht zum ersten Mal. Im November 2014 gastierten sie ebenfalls in der Beethovenhalle, wo sie jetzt wieder auftreten werden. Unvergessen auch der Auftritt am 17. August 2019 im Rahmen der „Classic Rocknacht“ auf dem KUNST!RASEN zusammen mit Riverside und Fish.

Ian Anderson und die Band Jethro Tull sind eine der erfolgreichsten und beständigsten Progressive Rock Bands der Welt. Anfang Februar 1968 erschien Jethro Tull erstmals unter diesem Namen im berühmten Marquee Club, London. Schnell baute die Band dort und in vielen anderen kleinen Blues-Clubs und Pubs in ganz England eine Fangemeinde auf und erlangte beim Sunbury Jazz and Blues Festival im Sommer 1968 breite mediale und öffentliche Anerkennung, wo sie der Überraschungshit der Veranstaltung waren.

Mit „The Curiosity Tour“ 2026 kehren die legendären Prog-Rock-Pioniere nun auf die Bühnen zurück – eine mitreißende Feier ihrer bemerkenswerten 58-jährigen Karriere. Unter der Leitung des charismatischen Frontmanns Ian Anderson taucht die Band tief in ihren beeindruckenden, 24 Alben umfassenden Katalog ein – von „This Was“ aus dem Jahr 1968 bis hin zum gefeierten „Curious Ruminant“ aus dem Jahr 2025. Das Publikum erwartet einen Abend voller meisterhafter Musik theatralischer Inszenierungen und eindrucksvoller visueller Effekte. Anderson und seine langjährigen Mitstreiter bringen den unverwechselbaren Geist von Jethro Tull in die Gegenwart und zeigen, dass ihre Musik keine Nostalgie ist, sondern eine lebendige, kreative Kraft, die Generationen verbindet. Mit über 60 Millionen verkauften Alben und einem Erbe, das sich ständig weiterentwickelt, bleibt Jethro Tull ein einzigartiges Phänomen der Rockgeschichte – ein Muss für langjährige Fans und neugierige Newcomer gleichermaßen.

Ian Anderson wird von den Tull-Bandmusikern David Goodier (Bass), John O’Hara (Keyboards), Joe Parrish (Gitarre) und Scott Hammond (Schlagzeug) begleitet.

Jethro Tull „The Curiosity Tour“, 18.12.2026, Beethovenhalle, Bonn