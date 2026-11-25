Die Programmmacher des KUNST!RASEN können nach dem Engagement des amerikanischen Improvisationsmusikers Marc Rebillet (10. August 2027) aktuell mit der britischen Neo-Funk-Band Jungle eine weitere exklusive Deutschland-Show für den 14. Juli 2027 bestätigen.

Stand Ende November 2026 sind bereits 37.000 Tickets verkauft. Zum 15-jährigen Bestehen präsentiert der KUNST!RASEN vom 4. Juli bis zum 29. August 2027 ein vielseitiges Programm mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland.

Mit ihrem Mix aus Neo-Funk, Hip-Hop und modernem Soul haben sich Jungle international etabliert. Anfang November 2026 war die britische Band mit ihrem neuen Album „Sunshine“ für drei Konzerte in den großen Hallen von Hamburg, Berlin und München unterwegs.

Tanzen, tanzen und noch mehr tanzen – so oder so ähnlich lautet wohl das Motto der britischen Funk-Band Jungle. Seit über zehn Jahren sind sie mit ihrem energetischen Sound eine globale Größe. Dabei waren am Anfang nur wenige Informationen über Jungle zu finden: Die Bandmitglieder wurden als „J“ und „T“ angegeben, ohne ihre Gesichter zu zeigen. Mittlerweile weiß man, wer hinter dem Phänomen steckt. Die Schulfreunde Josh Lloyd-Watson und Tom McFarland gründeten Jungle im Jahr 2013 und machten mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum sofort international auf sich aufmerksam. Die Gemeinschaft und Kollaboration standen bei Jungle schon immer im Vordergrund – statt sich selbst zu zeigen, entstehen ihre Musikvideos stets in Zusammenarbeit mit einem losen Kollektiv aus Tänzer*innen und Choreograph*innen. Auch für ihre Live-Auftritte holten sich die beiden von Beginn an Unterstützung und treten mittlerweile mit einer siebenköpfigen Besetzung auf. Mit dem zweiten Album „For Ever“ wurden sie 2018 elektronischer, blieben aber ihrem Mix aus Neo-Funk, Hip-Hop und modernem Soul treu. Mit dem dritten Album „Loving in Stereo“ (2021) konnten sie in ihrer Heimat erstmals die Top 3 der Albumcharts erreichen, bevor sie mit „Volcano“ alle Rekorde brachen. Das 2023 veröffentlichte vierte Studioalbum beinhaltete die Single „Back on 74“, die sowohl in den USA als auch in Großbritannien Platin-Status erhielt und der Band ihren ersten Brit-Award einbrachte. 2024 wurde Lydia Kitto offizielles Mitglied der Band, nachdem sie bereits viele Jahre Teil der Live-Band gewesen war. Im August 2026 wurde ihr mit Spannung erwartetes neues Album „Sunshine“ veröffentlicht und erreichte weltweit vordere Chartplatzierungen.

Das exklusive Konzert in Bonn verspricht einiges! Eine Jungle-Show ist weniger ein herkömmliches Konzert als vielmehr eine endlose Party. Die mitreißende Energie der Songs, die Chemie innerhalb der Bandmitglieder und die spannende Klanglandschaft zwischen Gesang und Live-Instrumenten machen jedes Konzert zu einer reinen Liebeserklärung an die Musik.

Einen besseren Ort als den KUNST!RASEN zum Loslassen gibt es garantiert nicht.

Infos und Tickets: www.kunstrasen-bonn.de