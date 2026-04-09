Kasalla. The Park 2026.

Nicht immer sind die Ideen, die zwei Typen nachts um 2 nach einer langen Party an einem Küchentisch haben, wirklich richtig gut. Aber aus dem, was Ex-„Peilomat“-Gitarrist und Songwriter Flo Peil und Sänger Bastian Campmann da 2011 planten, wurde was: Kasalla. Zusammen mit den alten und neuen Weggefährten Ena Schwiers, Sebi Wagner und Nils Plum sprangen sie mit dem Plan, die Musik, die man liebt, mit Texten im heimischen Sprech zu kombinieren in den Proberaum. Jahre später ist die Schnapsidee richtig erwachsen geworden. Dieses Rudel met K hat noch einiges vor - auch in ihrem 15-jährigen Jubiläumsjahr!

Freitag, 28.08.2026; Einlass: 18:30 Uhr / Beginn: 20:00 Uh

Schloss Morsbroich - Schlosspark

Gustav-Heinemann-Straße 80

51377 Leverkusen

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