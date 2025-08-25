KUNST!RASEN 2025 Abschluss und Vorschau

Mit Kasalla endete auf dem KUNST!RASEN eine erfolgreiche Konzert-Saison. Seit dem 28.Juni spielten international und national hochkarätige Künstler auf der Bühne in der Bonner Rheinaue. Es war die 13. Spielzeit des KUNST!RASEN mit nahezu 110. 000 Zuschauer. Auffällig war in diesem Jahr die Vielzahl der Besucher aus dem Ausland, die sich bei den internationalen Acts auf dem KUNST!RASEN einfanden. Besondere Beachtung fanden hier die Konzerte von London Grammar, Fontaines D.C. Queens of the Stone Age, Billy Idol, Cypress Hill und AIR. Die Garanten der guten Laune wie Deichkind, Jan Delay, Tream und Querbeat überwältigten ihr Publikum mit ausgelassener Party Stimmung und groovigen Sounds. Wolfgang Niedecken und BAP spielte wie Jan Delay & Disko No. 1 sogar zum beeindruckenden fünften Mal auf dem KUNST!RASEN .

× Erweitern Foto: Lennart Wirfs

Seit vergangener Samstagnacht, an dem Kasalla nach fulminantem Konzert vor über 6.000 Menschen mit einem musikalischen Feuerwerk den Abschluss der diesjährigen KUNST!RASEN Saison in den Himmel zauberte, baut das Team des KUNST!RASENs um Katrin Wurm über zwei Wochen hinweg alles wieder ab. Gut 90 Sattelzüge werden benötigt, um alle Dinge wieder abzufahren. Allein die Bühne und die Schallschutzwand sind über 20 LKW - Ladungen.

Zeitgleich kündigt Ernst Ludwig Hartz bereits die erste Show mit Wincent Weiss am 17.07.2026 an – Martin J. Nötzel gab am Samstag bekannt, dass die Kölsch Rocker Brings am 3.Juli 2026 den KUNST!RASEN bespielen werden. Schlag auf Schlag hält 2026 Einzug auf den KUNST!RASEN. „Bis Anfang Oktober werden bereits die ersten 10 Shows für 2026 bekannt und überwiegend im Vorverkauf sein“, äußert sich Ernst Ludwig Hartz. Katrin Wurm ergänzt:“ In Summe rechnen wir wiederum mit ca. 24 Konzerten in der kommenden Sommersaison.“ Martin J. Nötzel nannte auch schon den Termin für das nächstjährige KLASSIK!PICKNICK, das am 12.Juli 2026 stattfinden wird. „Das war eine der schönsten Veranstaltungen in diesem Jahr“, blickt Nötzel zurück „schöner können Konzerte nicht sein. Wenn das Wetter passt und der Funke von der Bühne das Publikum trifft, dann kann Musik die Seele berühren - das ist etwas, dass nur ein Livekonzert kann – kein Streaming oder eine Konserve birgt diese Emotionen.“ „Dafür muss man auf den KUNST!RASEN kommen,“ ergänzen Ernst Ludwig Hartz und Katrin Wurm. Am 2.Juli 2026 wird dann im 15. Jahr zum 14. Mal der KUNST!RASEN Konzertsommer auf dem idyllischen Open-Air-Gelände in Bonner Gronau stattfinden.

KUNST!RASEN ist wie Herzrasen, das die Vorfreude auf einen Sommer voller Musik auslöst

KUNST!RASEN 2026 – Das Programm (Stand 25.08.2025)

Brings, Freitag, 03.07.2026

KLASSIK!PICKNICK, Sonntag, 12.07.2026

Wincent Weiss, Freitag, 17.07.2026