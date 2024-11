KUNST!RASEN 2025 Neu: Fontaines D.C.

Die 13. KUNST!RASEN Saison auf dem idyllischen Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau, direkt am Rhein, findet im Zeitraum vom 1 Juli bis zum 24. August 2025 statt.

Neben den bereits feststehenden Engagements für 2025, siehe hierzu weiter unten im Text, wurde jetzt für den 19.08.2025 Fontaines D.C. bestätigt. Das D.C. steht für Dublin City. Nach dem bereits ausverkauften Konzert am 12. November 2024 im E-Werk, Köln wird die irische Band dann im Sommer nächsten Jahres Open-Air auf dem KUNST!RASEN, auftreten.

Es ist kaum zu glauben, was Fontaines D.C. in ihrer kurzen Geschichte schon alles erreicht haben. Die irische Post-Punk-Band eroberte die Charts, begeisterte bei internationalen Headline-Shows und großen Festivals, wurde je einmal bei den BRIT Awards und den NME Awards ausgezeichnet und sogar für einen Grammy nominiert – und das alles innerhalb von nur fünf Jahren!

Die Geschichte von Fontaines D.C. beginnt in Dublin, wo sich Sänger Grian Chatten, die Gitarristen Carlos O’Connell und Conor Curley, der Bassist Conor Deegan und der Schlagzeuger Tom Coll während ihres Musikstudiums an der Universität kennenlernten. Verbunden durch ihre Liebe zur Poesie veröffentlichten sie gemeinsam zwei Gedichtbände, aus denen auch später einige Songtexte entstanden. Dieser eher unkonventionelle Start einer Punkband verdeutlicht die Neigung der Band, Dinge anders anzugehen als erwartet. Mit dem Debütalbum „Dogrel“ gelang ihnen 2019 direkt der Durchbruch, dank ihrer einzigartigen Verschmelzung von düsterem Post-Punk-Sound mit durchdachten und poetischen Texten über die irische Arbeiterklasse. Ihr zweites Album „A Hero’s Death“ wurde 2020 veröffentlicht und zeigt eine nachdenkliche und introspektivere Seite der Band – was prompt mit einer Grammy-Nominierung als bestes Rockalbum belohnt wurde. 2022 folgte dann das dritte Album „Skinty Fia“, das den Umzug der Bandmitglieder nach London und ihre Identität als Iren in Großbritannien thematisiert. Fontaines D.C. blieben auch hier weiter ihrem Post-Punk-Sound treu, erweiterten ihn jedoch um elektronische Einflüsse. Diese neuen musikalischen Einflüsse sind auch auf ihrem vierten Album „Romance“ zu hören, das am 23. August 2024 erschien. Mit neuem Produzenten, James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Pet Shop Boys) und mehr Pop-Ambitionen haben sie erneut Fans und Kritiker überzeugt. Kein geringerer als Elton John äußerte sich überschwänglich über die Band. Im Rahmen seiner Sendung „Rocket Hour Show“ auf Apple Music sagte er im Interview mit Fontaines D.C. Sänger und Frontmann Grian Chatten: „Fontaines D.C. sind zurzeit die beste Band überhaupt. Ihre Musik ist sehr, sehr besonders.“ Fest steht, dass die Dubliner nach dem lässigen Lokalkolorit-Debüt „Dogrel“ mit jedem Album kosmopolitischer geworden sind und wohl auch Amerika-Tourneen mit den Arctic Monkeys prägende Eindrücke hinterlassen haben.

Fontaines D.C. haben sich längst als einer der führenden Post-Punk-Bands der Gegenwart und Stimme einer ganzen Generation etabliert. Ihre Konzerte sind energiegeladene, mitreißende Erlebnisse, bei denen kein Shirt trocken bleibt.

Fontaines D.C., Europe Summer 2025, KUNSTRASEN! Bonn, 19.08.2025, Beginn: 19.00 Uhr

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 4.11.2024)

10.07.2025 Dream Theater

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

19.07.2025 Deichkind

23.07.2025 Samu Haber

03.08.2025 Johannes Oerding

14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1

16.08.2025 BAP

19.08.2025 Fontaines D.C. Neu!

23.08.2025 Kasalla