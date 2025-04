Kunst!Rasen 2025 Programm komplett

Im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 23. August 2025 findet die 14. KUNST!RASEN Saison in Bonn-Gronau statt. Es wird insgesamt 24 Veranstaltungen in diesem Zeitraum geben. Insgesamt wurden im Vorfeld bis Ende April 80.000 Tickets verkauft. Rekord!

Mit dem US-Amerikanischen Rap-Star Tyga wurde das Programm für die KUNST!RASEN Saison 2025 komplettiert. Er spielt diesen Sommer einige Konzerte in Europa und am Donnerstag, den 21. August auf der Open-Air-Bühne des KUNST!RASEN.

Die vier Buchstaben seines Künstlernamens Tyga stehen für 'Thank You God Always'. Mit Beginn seiner Karriere in 2007 hat der aus Compton, einer Vorstadt in Los Angeles mit sozialen Brennpunkten, stammende Rapper Tyga mit drei Studioalben, eine Kollaboration mit Chris Brown und 17 Mixtapes bereits mehr musikalisches Material vorzuweisen als manch anderer berühmter Kollege am Ende seiner kompletten künstlerischen Laufbahn. Der internationale Durchbruch gelang Tyga dann 2009 mit dem Song „Rack City“. Zurückblickend sagt Tyga: "Ich bin mit Beats und Rhymes aufgewachsen. Das war meine Welt. Ich wollte schon immer auf die Bühne und rappen".

Neu hinzugekommen sind einige interessante und wertige Acts als Special Guests.

Mit dem Start der KUNST!RASEN Saison 2025 am 29. Juni 2025 wurde jetzt die englische Independent Band New Model Army als Special Guests zu Billy Idol bestätigt. Die Band um den charismatischen Sänger, Songwriter und Gitarristen Justin Sullivan existiert schon seit 1980 und ihre Mischung aus Punk, New Wave und Rock begeistert aller Orten die Fans. Das traditionelle Weihnachtskonzert von New Model Army, das im vergangenen Jahr wegen Krankheit abgesagt wurde, findet in diesem Jahr am 20.12.2025 im Palladium, Köln statt und ist jetzt schon ausverkauft!

Zum Konzert mit der versierten Blues Musikerin und Grammy Gewinnerin Bonnie Raitt am 3. Juli 2025 ist bereits als Special Guest The Warren Haynes Band bestätigt. Den Konzertabend eröffnen wird der aus der internationalen Bluesszene bekannte deutsche Gitarrist Henrik Freischlader. Der Geheimtipp in der Gitarrenszene ist in Bonn durch seine Auftritte in der Harmonie, zuletzt Januar 2025, kein Unbekannter.

Der irische Gitarrist und Sänger Simon McBride ist seit einigen Jahren festes Mitglied bei Deep Purple. Gerade gönnt sich die Band eine Pause und Simon McBride hat vor kurzem mit „Recordings 2020-2025“ ein Solo-Album veröffentlicht. Eine knackige Symbiose aus Coverversionen und Neuaufnahmen, die mit unzähligen kreativen Kniffen aufwartet. Am 5. Juli eröffnet Simon McBride das Konzert von Lynyrd Skynyrd.

Everything Is Recorded ist ein Electronica-Projekt von Richard Russell, Produzent und Betreiber des britischen Indie-Labels XL Recordings, das Künstler*innen wie u. a. The Prodigy, The White Stripes, FKA Twigs Peaches zum Erfolg verhalf. Ein bunter Mix aus Soul, R'n'B, Rap, Jazz und Rock erwartet die Zuschauer, wenn das Projekt das Konzert von Massive Attack am 7. Juli eröffnen.

Michèl von Wussow, ein 29-jährige Songwriter aus Hamburg, der das Konzert von Fury in the Slaughterhouse am 11. Juli eröffnet, versteckt sich in seinen Texten hinter gar nichts. Im Gegenteil, auf seinem zweiten Album "Traum B", das im August 2024 erschien, begibt er sich auf die ersten Schritte seiner eigenen Traumabewältigung, besingt Generationenkonflikte und errichtet den wichtigen Menschen in seinem Leben musikalische Denkmäler. Auf Deutsch zu texten, sich vollends zu öffnen, das erfordert Mut. Vor allem, wenn die Themen und Emotionen in den Songs komplexer, oft dunklerer, sind, als man es von herkömmlichen Songwritern gewöhnt ist. Doch hört man, mit welcher Intensität sich Michèl von Wussows Stimme beim Singen immer wieder überschlägt, spürt man sofort: Das hier ist anders.

Für das Konzert der charismatischen Vollblutkünstlerin Maite Kelly, das unter dem Motto steht: „Singen, Tanzen, Sommernacht“-Die Open-Air-Edition konnten zwei weitere Schlager Künstler engagiert werden. Am 25. Juli eröffnet das Konzert TIMO. Der Wahlkölner hatte sich in der Pandemie 2021 seinen Traum als Sänger erfüllt und wurde im gleichen Jahr als Schlager Newcomer ausgezeichnet. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und den eingängigen Melodien hat TIMO sich in der Schlagerwelt einen Namen gemacht. Bei „DSDS“ schaffte Pia Sophie es 2021 bis in die Schlussrunde und wurde Fünfte und die höchstplatzierte Frau der Staffel. Während seither die View- und Follower-Zahlen ihrer Social-Media-Kanäle explodierten und schon die ersten Videos im Netz millionenfach angeklickt wurden, konnte Pia Sophie mit Hilfe des Produzenten Alex Christensen ihr erstes Album verwirklichen, das im Oktober 2023 veröffentlicht wurde. Mittlerweile ist die Schlager-Pop-Sängerin ein gern gesehener Gast in den großen TV-Shows aber auch auf den Bühnen u.a. Gast bei der „Andrea Berg and Friends Cruise“ auf der neuen „Mein Schiff 7“ und sie trat kürzlich bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Stuttgart auf. Aktuell hat Pia Sophie zusammen mit Daniel Lopes den gemeinsamen Song „Ich kann für nichts garantieren“ veröffentlicht.

Das Konzert von The Dead South am 27. Juli eröffnet ihr kanadischer Landsmann Corb Lund aus der Provinz Alberta. Der Musiker definiert eine moderne Cowboymusikkultur, die die Traditionen des Berufes mit der Sensibilität für den Erhalt der Natur verbindet. Mit seinem in 2024 veröffentlichten Album „El Viejo“ wagte der Kanadier sich auf ein altbekanntes Genre und verschaffte ihm einen neuen frischen und unbekümmerten Zugang. Im Vordergrund der Songs steht die Figur des Gamblers, des Outlaws, der heimatlos von Ort zu Ort zieht. Dabei ließen Corb und seine Band „The Hurtin‘ Albertians“ seine größten musikalischen Einflüsse aufleben: Kris Kristofferson, Bobbie Gentry und Jerry Reed.

Queens of the Stone Age werden bei ihrem Konzert am 13. August von dem Londoner All-Female-Act So Good begleitet. Mit ihrer Mischung aus Pop, Hip-Hop und Punk haben sich die Damen bereits in Großbritannien einen Namen machen können und im vorletzten Jahr ihre Debut-EP „Dogs“ veröffentlicht. Vor kurzem waren sie auch mit Skunk Anansie unterwegs.

Am 14. August 2025 wird nicht nur Jan Delay & DISKO No.1 den Kunstrasen Bonn Gronau zum Beben bringen – Das Bo ist als ganz besonderer Support Act mit dabei. Der Hamburger erlangte große Bekanntheit mit dem Song "Türlich, Türlich". Beide Musiker sind langjährige Weggefährten, die sich noch aus der Anfangszeit der Hamburger Hip-Hop-Szene kennen. Mit dem Social Media Post: "Die zwei Spacken, die da im Sommer zusammen auf Tour gehen, haben schon so manchen Sommer zusammen verbracht", kündigte Jan Delay seinen guten Kumpel an. Hip-Hop trifft auf Funk, besser kann der Sommerabend musikalisch nicht sein.

Sprints, die als Support von Fontaines D. C. am 19. August gebucht wurden, kommen ebenfalls aus Dublin. Die fesselnde Reise von Sprints begann 2019 bei einem denkwürdigen Konzert von Savages. Sängerin Karla Chubb, Gitarrist Colm O’Reilly, Bassist Sam McCann und Schlagzeuger Jack Callan waren so begeistert von der Ehrlichkeit der Musik, dass sie sich daraufhin als Band zusammenfanden und seitdem hat die irische Post-Punk-Band kaum eine Atempause eingelegt.

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 29.04.2025)

29.06.2025 Billy Idol. special guests: New Model Army

01.07.2025 London Grammar

03.07.2025 Bonnie Raitt + Warren Haynes Band. support: Henrik Freischlader

05.07.2025 Lynyrd Skynyrd. special guest: Simon McBride

07.07.2025 Massive Attack. support: Everything Is Recorded

08.07.2025 Cypress Hill

09.07.2025 Tream

10.07.2025 Dream Theater

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse. support: Michèl von Wussow

12.07.2025 Folk!Picknick: Raubein, Roxanne de Bastion, Aerosol

13.07.2025 Klassik!Picknick: Beethoven Orchester Bonn

19.07.2025 Deichkind

23.07.2025 Samu Haber

25.07.2025 Maite Kelley & Band. Gäste: TIMO + Pia Sophie

27.07.2025 The Dead South. support: Corb Lund

03.08.2025 Johannes Oerding

05.08.2025 The Smashing Pumpkins

06.08.2025 Air

13.08.2025 Queens of the Stone Age. support: So Good

14.08.2025 Jan Delay & Disko No.1. support: Das Bo

16.08.2025 BAP AUSVERKAUFT!

19.08.2025 Fontaines D.C. support: Sprints

21.08.2025 Tyga NEU!

23.08.2025 Kasalla