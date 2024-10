KUNST!RASEN 2025: Weitere Acts bestätigt

Die 13. KUNST!RASEN Saison auf dem idyllischen Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau, direkt am Rhein, findet im Zeitraum vom 1 Juli bis zum 24. August 2025 statt.

Neben den bereits feststehenden Engagements für 2025, siehe hierzu weiter unten im Text, wurde jetzt für den 10.07.2025 Dream Theater und für den 14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1 bestätigt.

Die mit dem GRAMMY® ausgezeichnete US-Band Dream Theater befinden sich gerade auf ihrer "40th Anniversary Tour 2024 - 2025", eine Tour, die bereits seit vierzehn Jahren in Planung war. Das am 23. Oktober im Palladium, Köln stattfindende Konzert sowie alle anderen Shows in Deutschland sind bereits ausverkauft. Von daher gibt es im Sommer 2025 zusätzlich einige ausgesuchte Open-Air-Konzerte, wie am 10. Juli auf dem KUNST!RASEN. Die Tournee, die unter dem Titel „An Evening With Dream Theater“ präsentiert wird, ist die erste Tournee seit der Rückkehr von Schlagzeuger Mike Portnoy, der zusammen mit Sänger James LaBrie, Bassist John Myung, Gitarrist John Petrucci und Keyboarder Jordan Rudess das aktuelle Lineup bildet. Dream Theater werden Klassiker und Fan-Favoriten aus ihrem Katalog präsentieren, was einen unvergesslichen Musikabend verspricht. Nicht auszuschließen ist, dass die Band auch neues Material erstmals live spielen wird. Am 7. Februar 2025 erscheint mit „Parasomnia“ das 16. Album der Progressive-Metal-Größen. Dream Theater über die anstehende Tournee: "Diese Tour wird für uns alle etwas ganz Besonderes sein! Jede Show wird voller Vorfreude und Emotionen sein. Wir können es kaum erwarten, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen und mit euch allen unser 40-jähriges Bestehen zu feiern.“

Wenn‘s am schönsten ist ...soll man bekanntlich einfach weitermachen! Die Jubiläumstour von Jan Delay in diesem Sommer war ein einziges Fest. Groove, Schweiß und Raven mit Hits aus 25 Jahren und einer Disko No. 1, die sich über mehr als dreißig Shows hinweg in einen Dauerrausch spielte. Wer das miterlebt hat, dürfte noch immer ein dickes Grinsen mit sich rumtragen. Es war einfach wunderschön. Alle anderen bekommen nun eine neue Chance. Im Sommer 2025 setzt sich die Fabrik der glücklichen Gesichter wieder in Bewegung und beehrt dabei all die Ecken des Landes, in die sie es in diesem Jahr nicht geschafft hat. Wer dabei sein möchte, wenn Deutschlands Funk Factory Numero Uno das Hochamt der Glückseligkeit in der Hood des Vertrauens verrichtet, der sollte sich für das Konzert am 14. August 2025 auf dem KUNST!RASEN rechtzeitig Tickets im Vorverkauf sichern. Das letzte Konzert fand in Bonn an gleicher Stelle im August 2021 statt. Im Sommer 2025 wird Jan Delay zusammen mit seiner Band Disko No. 1 die wichtigsten Meilensteine seiner 25-jährigen Musikkarriere spielen. Als charismatischer Sänger, Rapper und Produzent verbindet Jan Delay gekonnt verschiedene Genres, von Reggae über Hip-Hop bis zu Rock und schafft damit einen einzigartigen Sound, der generationsübergreifend begeistert.

Dream Theater, 40th Anniversary Tour 2024-2205, 10.07.2025.2025

Beginn: 19.00 Uhr

Exklusiver Presale ab Donnerstag, 17.10.2024, 11.00 Uhr über www.reservix.de

Allgemeiner Ticket Vorverkauf ab Samstag, 19.10.2024, 11.00 Uhr

Jan Delay & Disko No. 1, „Best of 25 years” Runde 2, 14.08.2025

Beginn: 19.00 Uhr

Allgemeiner Ticket Verkauf ab Montag, 21.10.2024

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 16.10.2024)

10.07.2025 Dream Theater Neu!

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

23.07.2025 Samu Haber

03.08.2025 Johannes Oerding

14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1 Neu!

16.08.2025 BAP

23.08.2025 Kasalla