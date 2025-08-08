Kunst!Rasen 2025 - Zwischenbilanz

Bevor die letzten Open-Air-Konzerte in der KUNST!RASEN Saison 2025 (Programm, siehe weiter unten) anstehen, ist es Zeit für eine Zwischenbilanz.

Bei den insgesamt 24 Veranstaltungen sind bis dato 100.000 Tickets verkauft worden. Das, obwohl das Konzert mit Massive Attack am 7. Juli wegen Erkrankung der Sängerin abgesagt werden musste. Die Wetterbedingungen zu den Open-Air-Konzerten waren weitgehend gut und die Aussichten für die nächsten 14 Tage sind phantastisch.

Der Zeitraum für die KUNST!RASEN Saison 2026 steht fest. Von Donnerstag, 2. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August sind Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau geplant. Die ersten Künstler werden zeitnah angekündigt.

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm

13.08.2025 Queens of the Stone Age.

17:00 Uhr Einlass

19:00 Uhr So Good

20:00 Uhr Queens of the Stone Age

14.08.2025 Jan Delay & Disko No.1

17:00 Uhr Einlass

19:00 Uhr Das Bo

20:00 Uhr Jan Delay & Disko No 1

16.08.2025 BAP AUSVERKAUFT!

16:00 Uhr Einlass

18:30 Uhr Beginn

19.08.2025 Fontaines D.C.

17:00 Uhr Einlass

19:00 Uhr Sprints

20:00 Uhr Fontaines D.C.

23.08.2025 Kasalla

17:30 Uhr Einlass

19:30 Uhr Beginn