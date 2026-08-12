KUNST!RASEN mit bereits 120.000 Besuchern

Die KUNST!RASEN-Saison 2026 ist im vollen Gange: Bisher haben bereits 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Konzerte auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau besucht. Noch stehen 11 Konzerte auf der Agenda. Zugleich steht auch der Zeitraum für die Saison 2027 fest:
Vom 3. Juli bis 29. August 2027 wird der KUNST!RASEN wieder stattfinden.
Der August startete furios mit dem „Kiddie Slam Open-Air“, den Donots, dem Comeback der schwedischen Weltstars Roxette und dem ausverkauften Konzert von Roy Bianco & Die Abbruzati Boys. Mit ihrer Mischung aus italienischem Schlager, tanzbaren Rhythmen und eingängigen Melodien lieferten sie den perfekten Soundtrack zu einem warmen Sommertag, bei dem man einfach stehenbleiben und mitsingen musste.
Gruppenticket zum Saisonabschluss
Für die Abschlussveranstaltung der diesjährigen KUNST!RASEN-Saison, das „Oh, wie schön“ Festival mit Fäaschtbänkler, Oimara, Druckluft, Cat Ballou und Köbesse, ist ab sofort ein Gruppenticket erhältlich: Wer zehn Tickets kauft, erhält ein weiteres Ticket gratis dazu. Tickets gibt es unter https://tickets.kunstrasen-bonn.de
Damit der Konzertabend entspannt beginnt, bitten die Veranstalter alle Besucherinnen und Besucher, ihre Anreise frühzeitig zu planen und ausreichend Zeit einzuplanen.
Empfohlen wird die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Beides ist unkompliziert, schnell und erleichtert den Start in den Konzertabend. Auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist gut möglich: Die Stadtbahnlinie 66 fährt direkt in die Bonner Rheinaue, die Linien 16 und 18 bis zur Haltestelle Heuss Allee.
Weitere Informationen zu den Anfahrtsmöglichkeiten findet man unter www.kunstrasen-bonn.de
Noch ausstehende Termine im August
Savatage - „Prelude to Madness“-Tour 2026
Special Guest: Nevermore
Donnerstag, 13.08.2026
Einlass: 17:00 Uhr | Beginn: 18:40 Uhr
OMD - OMDs Summer of Hits
Freitag, 14.08.2026
Einlass: 17:30 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Zoot Woman, 20:15 Uhr OMD
Roland Kaiser
Status: Ausverkauft
Samstag, 15.08.2026
Einlass: 16:30 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr Roland Kaiser
Zah1de
Special Guest: Lunatix Dance
Sonntag, 16.08.2026
Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 18:30 Uhr Lunatix Dance, 19:30 Uhr Zah1de
Moby
Special Guest: Westbam
Dienstag, 18.08.2026
Einlass: 17:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Westbam, 20:00 Uhr Moby
Amy MacDonald
Mittwoch, 19.08.2026
Einlass: 17:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Blaire Davis, 20:00 Uhr Amy MacDonald
Agnes Obel
Samstag, 22.08.2026
Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Peter Gregson, 20:00 Uhr Agnes Obel
The BossHoss -Back to the Boots – Summer 2026
Sonntag, 23.08.2026
Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Picturebooks, 20:00 Uhr The BossHoss
Nick Cave & The Bad Seeds
Dienstag, 25.08.2026
Einlass: 16:30 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr
Fury In The Slaughterhouse - „Fury live twenty six“
Donnerstag, 26.08.2026
Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Pohlmann, 20:00 Uhr Fury In The Slaughterhouse
652 Rheinkilometer Open-Air
Freitag, 28.08.2026
Einlass: 16:30 Uhr | Beginn: 17:15 Uhr Milli, 17:55 Uhr Mariybu, 19:00 Uhr Domiziana, 20:15 Uhr Ikkimel, 21:20 Uhr Felicia Bianco
Oh, wie schön ... Festival!
Samstag, 29.08.2026
Einlass: 13:00 Uhr | Beginn: 14:00 Uhr Köbesse, 15:00 Uhr Cat Ballou, 16:15 Uhr Druckluft, 17:30 Uhr Oimara, 19:00 Uhr Fäaschtbänkler