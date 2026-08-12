KUNST!RASEN mit bereits 120.000 Besuchern

Die KUNST!RASEN-Saison 2026 ist im vollen Gange: Bisher haben bereits 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Konzerte auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau besucht. Noch stehen 11 Konzerte auf der Agenda. Zugleich steht auch der Zeitraum für die Saison 2027 fest:

Vom 3. Juli bis 29. August 2027 wird der KUNST!RASEN wieder stattfinden.

Der August startete furios mit dem „Kiddie Slam Open-Air“, den Donots, dem Comeback der schwedischen Weltstars Roxette und dem ausverkauften Konzert von Roy Bianco & Die Abbruzati Boys. Mit ihrer Mischung aus italienischem Schlager, tanzbaren Rhythmen und eingängigen Melodien lieferten sie den perfekten Soundtrack zu einem warmen Sommertag, bei dem man einfach stehenbleiben und mitsingen musste.

Gruppenticket zum Saisonabschluss

Für die Abschlussveranstaltung der diesjährigen KUNST!RASEN-Saison, das „Oh, wie schön“ Festival mit Fäaschtbänkler, Oimara, Druckluft, Cat Ballou und Köbesse, ist ab sofort ein Gruppenticket erhältlich: Wer zehn Tickets kauft, erhält ein weiteres Ticket gratis dazu. Tickets gibt es unter https://tickets.kunstrasen-bonn.de

Damit der Konzertabend entspannt beginnt, bitten die Veranstalter alle Besucherinnen und Besucher, ihre Anreise frühzeitig zu planen und ausreichend Zeit einzuplanen.

Empfohlen wird die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Beides ist unkompliziert, schnell und erleichtert den Start in den Konzertabend. Auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist gut möglich: Die Stadtbahnlinie 66 fährt direkt in die Bonner Rheinaue, die Linien 16 und 18 bis zur Haltestelle Heuss Allee.

Weitere Informationen zu den Anfahrtsmöglichkeiten findet man unter www.kunstrasen-bonn.de

Noch ausstehende Termine im August

Savatage - „Prelude to Madness“-Tour 2026

Special Guest: Nevermore

Donnerstag, 13.08.2026

Einlass: 17:00 Uhr | Beginn: 18:40 Uhr

OMD - OMDs Summer of Hits

Freitag, 14.08.2026

Einlass: 17:30 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Zoot Woman, 20:15 Uhr OMD

Roland Kaiser

Status: Ausverkauft

Samstag, 15.08.2026

Einlass: 16:30 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr Roland Kaiser

Zah1de

Special Guest: Lunatix Dance

Sonntag, 16.08.2026

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 18:30 Uhr Lunatix Dance, 19:30 Uhr Zah1de

Moby

Special Guest: Westbam

Dienstag, 18.08.2026

Einlass: 17:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Westbam, 20:00 Uhr Moby

Amy MacDonald

Mittwoch, 19.08.2026

Einlass: 17:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Blaire Davis, 20:00 Uhr Amy MacDonald

Agnes Obel

Samstag, 22.08.2026

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Peter Gregson, 20:00 Uhr Agnes Obel

The BossHoss -Back to the Boots – Summer 2026

Sonntag, 23.08.2026

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Picturebooks, 20:00 Uhr The BossHoss

Nick Cave & The Bad Seeds

Dienstag, 25.08.2026

Einlass: 16:30 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr

Fury In The Slaughterhouse - „Fury live twenty six“

Donnerstag, 26.08.2026

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr Pohlmann, 20:00 Uhr Fury In The Slaughterhouse

652 Rheinkilometer Open-Air

Freitag, 28.08.2026

Einlass: 16:30 Uhr | Beginn: 17:15 Uhr Milli, 17:55 Uhr Mariybu, 19:00 Uhr Domiziana, 20:15 Uhr Ikkimel, 21:20 Uhr Felicia Bianco

Oh, wie schön ... Festival!

Samstag, 29.08.2026

Einlass: 13:00 Uhr | Beginn: 14:00 Uhr Köbesse, 15:00 Uhr Cat Ballou, 16:15 Uhr Druckluft, 17:30 Uhr Oimara, 19:00 Uhr Fäaschtbänkler