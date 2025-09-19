KUNST!RASEN 2026: Neue Bestätigungen

Der Zeitraum für die KUNST!RASEN Saison 2026 steht fest. Von Donnerstag, 2. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August sind Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau geplant. Nun werden zwei weitere Bands angekündigt: Marillion und The BossHoss. Eine weitere Ankündigung erfolgt zeitnah.

Nach über 10 Jahren kommen MARILLION im Sommer 2026 erstmals auf große Sommertour nach Deutschland. Das Urgestein und Flaggschiff der Prog Szene wird das Beste aus 47 Jahren und 20 Studio-Alben präsentieren. MARILLION sind ein Kunstwerk, eines der Letzten, die in Hallen in denen andere Bands vergleichbarer Größe nur eine Standard-Rock Show zeigen, ein Feuerwerk aus Sound, Licht & Video abbrennen. Jede Show ist voller Emotionen und etwas Besonderes!

MARILLION, eine Band, die sich nach dem Abgang von Fish neu erfunden und ihren neuen Weg mit Steve Hogarth konsequent bis heute fortgesetzt haben. Steve Hogarth, ein Bühnen-Monster, der mit seinem einzigartigen Gesang, seiner Energie und Power jedes Publikum in seinen Bann zieht und mitreißt. Die Band zeigt, dass man abseits der Mainstream-Pfade Jahrzehnte bestehen kann. Wer hätte das nach dem Abgang von Fish 1987 gedacht.

MARILLION haben in jeder Dekade ein herausragendes Album veröffentlicht. In den 80ern war das „Misplaced Childhood“ in den 90ern „Brave“. 2004 folgte „Marbles“, gefolgt von „F.E.A.R.“ im Jahr 2016. Im März 2023 erschien ihr 20stes Studioalbum mit dem sehr zeitgemäßen Titel: „An Hour Before It ́s Dark“, das von den Kritikern zurecht abgefeiert wird.

× Erweitern Foto: nathini van der Meer

Bereits ab dem 26.9.2025 geht es für eine der bekanntesten Rock-Formationen Deutschlands wieder „on the road again“! Vor 20 Jahren begann alles auf kleinen, rauen Bühnen. Jetzt bringen The BossHoss ihre exklusive Release Tour zum frisch erschienen neuen Studio-Album (ET 19.9.2025) direkt zurück zu den Wurzeln - in die Clubs, in denen damals alles angefangen hat. Die pure Authentizität der Band, gepaart mit schweißtreibendem Rock und ihrem unverwechselbaren rauen Charme, ist das, was die Menge mitreißt! Back to the Roots. Back to the Clubs, BACK TO THE BOOTS!

Da die Album Release Club Tour 2025 bereits restlos ausverkauft ist, heißt es im Sommer 2026 für die angesagten Country-Rock’n Roller „I’ll be back!“ - auf ausgesuchten Festivals und Open Airs, um die Bühnen zu zerlegen!

Live auf der Bühne sind The BossHoss ein unvergessliches, explosiv-energiegeladenes Erlebnis – pure Power, die mitreißt!

KUNST!RASEN 2026 – Das Programm (Stand 19.09.2025)

Brings, Freitag, 03.07.2026

Montez, Samstag, 04.07.2026

Marillion NEU!, Sonntag, 05.07.2026

Allgemeiner Vorverkauf ab Montag, 29.09.2025 um 10:00 Uhr

KLASSIK! PICKNICK, Sonntag, 12.07.2026

Wincent Weiss, Freitag, 17.07.2026

Roland Kaiser, Samstag, 15.08.2026

The BossHoss NEU!, Back to the boots – Summer 2026, Sonntag, 23.08.2026

Allgemeiner Vorverkauf ab Freitag, 26.09.2025 um 10:00 Uhr