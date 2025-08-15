KUNST!RASEN 2026

Der Zeitraum für die KUNST!RASEN Saison 2026 steht fest. Von Donnerstag, 2. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August sind Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau geplant.

Mit Wincent Weiss wird jetzt der erste Künstler für die Saison 2026 angekündigt. Der deutsche Popsänger und Songwriter kommt nach 2018 und 2022 zum dritten Mal nach Bonn. Sein Konzert auf dem idyllischen Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau findet am 17. Juli 2026 statt

Der Sommer 2026 wird laut, emotional und unvergesslich – Wincent Weiss geht wieder auf große Sommertour! Und diesmal wird es größer, näher und intensiver als je zuvor. Mitten unter den Fans, mit voller Band und ganz viel Gefühl bringt er seine größte Open-Air-Show auf die Bühne.

Auf zahlreichen Bühnen quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz erwartet den Fans ein Abend voller Lieblingssongs, Gänsehaut-Momente und tanzbarer Beats. Mit Hits wie „Musik Sein“, „Feuerwerk“, „Wer wenn nicht wir“ und neuen Songs im Gepäck wird jeder Konzertabend zu einer musikalischen Sommerparty unter freiem Himmel.

„Irgendwo Ankommen“, sein letztes Album, war ein intensiver Schritt zu sich selbst – spürbar in jedem Song, messbar in Millionen von Streams und Followern. Doch was Wincent wirklich liebt, sind Live-Momente. Wenn aus Songs Verbindungen entstehen. Wenn sich Fremde in der Menge in Freunde verwandeln. Wenn die Bühne und das Publikum zu einem großen Ganzen werden.

Ob man schon seit Jahren Fan ist oder Wincent Weiss zum ersten Mal live erleben will – diese Tour wird etwas ganz Besonderes. Für Freundesgruppen, Familien, Festival-Liebhaber*innen oder einfach alle, die Musik unter freiem Himmel lieben.

Wincent Weiss

Freitag, 17.07.2026

Einlass: 17:00 Uhr. Beginn: 19:00 Uhr