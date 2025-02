Kunst!Rasen, Bonn: The Smashing Pumpkins

In knapp fünf Monaten beginnen die Konzerte auf dem KUNST!RASEN. Die 14. KUNST!RASEN Saison in Bonn-Gronau, findet im Zeitraum vom 1 Juli bis zum 24. August 2025 statt. Bisher stehen insgesamt 20 Veranstaltungen fest und es werden noch einige dazu kommen. Die Veranstalter gehen von einer Rekord-Saison aus. Bisher sind bereits 55.000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. Auch wird das erste Konzert ausverkauft gemeldet. Wie schon 2023 ist das Konzert mit BAP am 16. August 2025 im Vorfeld ausverkauft.

Aktuell wurden die amerikanischen Alternative-Ikonen The Smashing Pumpkins für den 5. August 2025 bestätigt. Die 1988 in Chicago gegründete Band um Sänger, Gitarrist und Komponist Billy Corgan kommt wieder nach Deutschland! Ein Jahr nachdem das 13. Studioalbum Aghori Mhori Mei veröffentlicht wurde, werden The Smashing Pumpkins im August 2025 drei Headline-Konzerte in Deutschland spielen, u. a. am 5. August in Bonn auf dem KUNST!RASEN.

1988 in Chicago gegründet, entwickelten sich The Smashing Pumpkins schnell zu Ikonen alternativer Musik und Kultur. Inzwischen gelten sie als eine der einflussreichsten Bands überhaupt. Im Lauf ihrer Karriere verkauften sie über 30 Millionen Platten weltweit, gewannen sie zwei GRAMMY® Awards, sieben MTV VMAs sowie einen American Music Award. Ihr Debütalbum Gish (1991) zählt ebenso wie das vierfach Platin prämierte Siamese Dream (1993), das Diamant-Album Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995), das Platin-ausgezeichnete Adore (1998) und das in mehreren Ländern Gold-zertifizierte Machina/The Machines of God (2000) zu den Klassikern der Musikgeschichte.

The Smashing Pumpkins, The Aghori Tour, Dienstag, 5.8.2025, Beginn: 19.00 Uhr - KUNST!RASEN Bonn-Gronau

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Freitag, 14.02.2025 um 10.00 Uhr

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 10.02.2025)

01.07.2025 London Grammar

03.07.2025 Bonnie Raitt + Warren Haynes Band

05.07.2025 Lynyrd Skynyrd

07.07.2025 Massive Attack

08.07.2025 Cypress Hill

09.07.2025 Tream

10.07.2025 Dream Theater

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

19.07.2025 Deichkind

23.07.2025 Samu Haber

27.07.2025 The Dead South

03.08.2025 Johannes Oerding

05.08.2025 The Smashing Pumpkins NEU!

06.08.2025 Air

13.08.2025 Queens of the Stone Age

14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1

16.08.2025 BAP AUSVERKAUFT!

19.08.2025 Fontaines D.C.

23.08.2025 Kasalla