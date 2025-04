Mumford & Sons live mit neuem Album

Mumford & Sons freuen sich Details zu ihrer großen 19-Termine umfassenden Arena-Tournee, die sie Ende des Jahres durch Großbritannien/Irland und Europa führen wird, bekanntzugeben. Die Band wird außerdem im Juli große Sommer-Shows im Dubliner Malahide Castle sowie in der Arena di Verona in Italien spielen.

Die britische Folk-Rock-Band veröffentlichte am 28. März ihr neues Album „Rushmere“ und ist aktuell auf einer weltweiten Clubtour, die gestern Abend im Londoner O2 Forum Kentish Town Halt machte, bevor es für weitere Konzerte nach Sydney und Nordamerika geht.

Die neu bestätigte Arenatour wird am 06. November in Stockholm starten und endet am 10. Dezember in London. Die UK/Irland-Termine umfassen auch Shows in Glasgow, Manchester, Sheffield, Birmingham und Cardiff, bevor die Tour in London endet.

Mumford & Sons haben sich mit PLUS1 zusammengeschlossen um War Child zu unterstützen. 1 € jedes verkauften Tickets hilft War Child dabei, die Rechte von vom Krieg betroffenen Kindern zu schützen, für diese einzutreten und aufzuklären. warchild.org.uk

Rushsmere ist für Mumford & Sons der Ort, an dem alles begann. Der Teich im Wimbledon Common im Südwesten Londons ist der Platz, an dem Marcus Mumford, Ben Lovett und Ted Dwane anfangs abhingen und die ursprüngliche Idee hatten, eine Band zu gründen.

Rushmere war ihnen so vertraut wie die Instrumente, die sie gespielt haben und ist das Herzstück ihrer Entstehungsgeschichte. „Rushmere“ ist der Beginn der nächsten Phase von Mumford & Sons und folgt auf eine intensive Kreativitätsperiode des Trios. Das Album wurde vom neunfachen Grammy-Gewinner Dave Cobb produziert und im RCA Studio A in Nashville, in Savannah, Georgia und in Großbritannien in Marcus’ Studio in Devon aufgenommen.

10.11.2025 Berlin - Uber Arena

12.11.2025 Köln - Lanxess Arena