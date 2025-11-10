Power-Trio reloaded

Die BeerBitches Carolin Kebekus, Nadine Weyer und Irina Ehlenbeck gründeten sich 2014, wie sollte es anders sein, beim Kölsch. Gemeinsam beschlossen sie, aus internationalen Hits kölsche Gassenhauer zu machen: Und so besingen die BeerBitches den „Köbes als Mann“ anstatt den „Highway to hell", aus Miley Cirus’ „Wrecking Ball“ wird das "Röggelche mit Mett" und aus Adeles „Hello“ wird das Klagelied über den Mann, der im Karneval „Helau“ ruft. Von Mother’s Finest über Tina Turner, von Beyonce zu Lady Gaga - selbst Disney Hits sind vor der Interpretation der BeerBitches nicht sicher.

2018 erschien dann ihr erstes Album mit selbstkomponierten Songs („Schwing ming Fott“), 2021 folgte das erste Klassik-Album mit Unterstützung des WDR-Rundfunkorchesters.

Bereits mehrfach konnten sie in der „Die Carolin Kebekus Show“ stimmlich und optisch brillieren.

Nach ihren triumphalen Konzerten vor wenigen Tagen kehren sie im Oktober 2026 zurück, um das E-Werk endgültig abzureißen.

BeerBitches und die Loose Ladyboys, 17.10.2026, 20h, E-Werk, Schanzenstr. 37, Köln

Zu den Tickets geht es hier.