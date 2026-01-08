Rick Astley live in Köln am 04. August 2026

Pop-Ikone Rick Astley kommt im Sommer 2026 nach Deutschland und macht im Rahmen seiner Tour „Summer Shows 2026“ Halt in Köln.Am 04. August 2026 wird der britische Sänger eine Open Air Show am Tanzbrunnen spielen und seine Fans mit einer Mischung aus Welthits, Fan-Favoriten und neueren Songs begeistern.

Rick Astley zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern der internationalen Popmusik. Mit Klassikern wie „Never Gonna Give You Up“, „Together Forever“ oder „Whenever You Need Somebody“ schrieb er Musikgeschichte und begeistert bis heute ein generationsübergreifendes Publikum. Seine Live-Shows überzeugen durch musikalische Qualität, charismatische Bühnenpräsenz und eine besondere Nähe zu den Fans.

Als Special Guest wird die Band Lighting Seeds den Abend eröffnen und das Publikum auf den Konzertabend einstimmen. Die britische Popband, bekannt unter anderem durch den Hit „Pure“, ergänzt das Line-up der Sommer-Tour perfekt und verspricht ein stimmungsvolles Open-Air-Erlebnis.

× Erweitern Foto: Promo

Mit seiner einzigartigen Lage direkt am Rhein bietet das Open Air am Tanzbrunnen die perfekte Kulisse für Rick Astleys Open-Air-Konzert – ein Sommerabend, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

04.08.2026 Köln – Open Air am Tanzbrunnen