Roland Kaiser – Die Open-Airs – Sommer 2026

Der Zeitraum für die KUNST!RASEN Saison 2026 steht fest. Von Donnerstag, 2. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August sind Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau geplant.

Bereits zum dritten Mal gastiert die Schlager Ikone Roland Kaiser auf dem KUNST!RASEN. Im August 2022 und im Juni 2023 konnte er die Massen in Bonn begeistern. Zudem wurde im Juli 2024 in Bonn Briefmarken mit seinem Konterfrei vorgestellt.

„Musik ist mehr als ein Beruf für mich: Sie ist Leidenschaft und Lebenselixier. Dank meiner Fans, die mich über drei Generationen begleiten, kann ich diesen Beruf so erfolgreich ausüben. Das ist ein unglaubliches Geschenk.“ - Roland Kaiser

Kurz nach dem Abschluss der Live-Saison 2025 beginnen bereits die Vorbereitungen für den Sommer 2026! Roland Kaiser wird gemeinsam mit seiner Band auch im kommenden Jahr seine Fans auf seiner neuen Open Air-Tournee begeistern.

DIE OPEN AIRS! – Tournee 2026 führt Roland Kaiser im nächsten Jahr quer durch Deutschland: Auf dem Tourneeplan stehen ab Mitte Juni bis Ende August aktuell 18 Live-Termine. Damit ist jetzt schon garantiert, dass der Meister der Unterhaltung mit Haltung von Osten nach Westen sowie Norden nach Süden neue Roland Kaiser Fan-Hochburgen einnehmen kann. Zum krönenden Abschluss schenkt der Kaiser seinen Fans gleich zwei Konzerte in der legendären Waldbühne Berlin. Ein solches Finale darf man auf keinen Fall verpassen!

Roland Kaiser gehört genreübergreifend zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Er versteht es wie kaum ein anderer, sein Publikum mit einer perfekten Songauswahl zu fesseln – von seinen großen Hits über die Lieblingstracks der Fans bis hin zu brandneuen Titeln, die oft den Zeitgeist treffen. Kaisers Konzerte zeichnen sich durch starke Bühnenpräsenz, emotionsgeladene Momente und eine enge Bindung zum Publikum aus. In Kombination mit einer hochwertigen, modern inszenierten Licht- und Bühnenshow wird jedes Konzert des Musikers zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis – wie seine stetig wachsende Fangemeinde immer wieder beweist.

Roland Kaiser steht auch für Authentizität und Beständigkeit in einer sich wandelnden Musiklandschaft. Neben seiner musikalischen Karriere engagiert er sich regelmäßig für ausgewählte soziale Projekte und ist eine respektierte Stimme im deutschsprachigen Musik-Universum.

Als erster Künstler seines Genres feiert Roland Kaiser in diesem Jahr sein Kino-Debüt! Am 16.10.2025 hat „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“ Weltpremiere in seiner Wahlheimat Münster. Im Rahmen seiner ausverkauften RK50 I 50 Jahre – 50 Hits! - Tournee im vergangenen Jahr wurde er filmisch begleitet. Die spektakuläre Show wird gemeinsam mit exklusiven Backstage-Einblicken ab dem 21. Oktober 2025 als Film deutschlandweit im Kino zu sehen sein

KUNST!RASEN 2026 – Das Programm (Stand 11.09.2025)

Brings, Freitag, 03.07.2026

Montez, Samstag, 04.07.2026

KLASSIK! PICKNICK, Sonntag, 12.07.2026

Wincent Weiss, Freitag, 17.07.2026

Roland Kaiser NEU!, Samstag, 15.08.2026

Exklusiver Pre-Sale ab Mittwoch, 17.09.2025 um 10:00 Uhr über www.eventim.de

Allgemeiner Vorverkauf ab Freitag, 19.09.2025 um 10:00 Uhr