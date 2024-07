Runrig Experience - Beat the Drum

Runrig waren eine der erfolgreichsten schottischen Bands, die neben Schottland auch in Dänemark und Deutschland eine treue Fangemeinde mit mehreren Nummer-Eins-Hits und Alben in den Charts hatten. Die schottische Celtic Rock Band wurde 1973 auf der Isle of Skye gegründet. Die Band veröffentlichte vierzehn Studioalben, wobei einige ihrer Lieder auch in schottischem Gälisch gesungen wurden.

Die Musik von Runrig wird oft als eine Mischung aus Folk und Rockmusik beschrieben, wobei sich die Texte der Band oft um Orte, Geschichte, Politik und Menschen drehen, die einzigartig für Schottland sind oder waren. Dieser traditionelle Bezug in der Musik, aber auch in den Texten, die teilweise auch gälische Lyriken haben, zeichnet die Besonderheit der Band aus und schafft die Faszination ihrer Musik. Selten gelang es einer Band diese Identität zu schaffen zwischen Land und der Musik wie Runrig.

Im Jahr 2016 gab die Band bekannt, dass sie sich nach der Veröffentlichung ihres 14. Studioalbums The Story aus dem Studio zurückziehen würde, und kündigte für 2017 ihre letzte Tournee The Final Mile an. Im August 2018 spielte Runrig die letzte Show ihrer Abschiedstournee unter dem Titel The Last Dance im Stirling City Park, zu der schätzungsweise 52.000 Fans kamen.

Richie Muir, ein Sänger und Gitarrist aus Edinburgh, der in Nottingham lebt, aber vor allem ein großer, lebenslanger Runrig-Fan ist, hatte die Idee, diese fantastische Musik am Leben zu erhalten und gründete Runrig Experience, eine Band, die die Musik von Runrig feiert und damit auch dieses Jubiläum - und die Lücke schließt.

"Von Anfang an wollten wir keine Tribute-Band sein, die nur so tut, als ob. Wir wollten, dass die Show eine Feier der Musik von Runrig ist. Ja, wir wollten, dass sie authentisch klingt und repräsentiert, worum es bei Runrig ging, aber es geht nicht nur darum, die Lücke zu füllen, die sie hinterlassen haben. Es geht darum, ihre Musik und ihren unglaublichen Beitrag zur Musikindustrie, zu Schottland als Ganzes und zu den kleinen, bedeutenden Momenten im Leben ihrer Fans zu feiern. Wir wollten eine Show auf die Beine stellen, bei der die Leute kommen, sich amüsieren, singen, tanzen, feiern und sich erinnern können, und ich glaube, das ist uns wirklich gelungen." Ben Marshall (Mitglied von Runrig Experience )

Weitere Infos: www.therunrigexperience.com und zu den Tickets geht es hier.

Runrig Experience - Beat the Drum: 50 Years of Runrig, 24.11., Kantine, Köln

