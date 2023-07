Im September kommt die Legende des Rap für eine Deutschland-exklusive Show am 21.09. nach Köln in die Lanxess Arena.

Im vergangenen Jahr hat sich der Kreis geschlossen: Snoop Dogg hat sein altes Label Death Row gekauft, auf dem er 1993 sein erstes Erfolgsalbum „Doggystyle“ veröffentlicht hat. Es war die Grundlage für den überreichlichen Erfolg des einflussreichsten Gangsta-Rappers in der ganzen Westcoast-Hood. Von den Fans wird er gefeiert, seine Kollegen würdigen seinen Flow und seine zurückgelehnten Reime. Auch wenn Snoop Dogg in den Jahren danach häufig seinen Charakter und seinen Namen wechselte, ist seine Stimme doch immer das Markenzeichen, das ihn von allen anderen unterscheidet. Snoop erkennt man immer, egal, ob er sich als Snoop Lion dem Reggae zuwandte, zusammen mit Pharrell und „Drop It Like It’s Hot“ einen Nummer-eins-Hit hinlegte, als Snoopzilla ein Funk-Album erster Klasse bastelte oder mit „Bible Of Love“ dem Gospel neues Leben einhauchte. Und jetzt also wieder „BODR: Bacc On Death Row“, die Platte, mit der er 2022 das legendäre Label wiederbelebte. Snoop Dogg hat in drei Dekaden immer wieder Maßstäbe gesetzt – egal ob als Rapper, Sänger, Songwriter, Schauspieler, Plattenproduzent, DJ, Medienpersönlichkeit, Geschäftsmann in den Bereichen Internet, Unterhaltung, Lifestyle, Lebensmittel/Getränke und Cannabis oder als Ikone des HipHop.

Tickets sind ab 55,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten VVK Stellen ab sofort erhältlich.

