Südstaaten-Rocker beim Kunst!Rasen 2025

In knapp sechs Monaten beginnen die Konzerte auf dem KUNST!RASEN. Die 14. KUNST!RASEN Saison in Bonn-Gronau, findet im Zeitraum vom 1 Juli bis zum 24. August 2025 statt. Bisher stehen insgesamt 19 Veranstaltungen fest und es werden noch einige dazu kommen.

Aktuell wurde die amerikanische Südstaaten Rock-Band Lynyrd Skynyrd für den 5. Juli 2025 bestätigt. Nach über zwei Jahrzehnten spielt die Band im Rahmen ihrer „Lynyrd Skynyrd – Celebrating 50 Years – 2025 Tour“ wieder in Bonn. Ihr letztes Konzert in Bonn spielten die Südstaaten Rocker zusammen mit Deep Purple im Juni 2003.

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung des von der Kritik gefeierten Debütalbums „Pronounced ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd“, begeistert Lynyrd Skynyrd ihre generationenübergreifende Fangemeinde heute noch genauso wie bei ihrem ersten Auftritt 1973 in Jacksonville, Florida.

Nur wenige Bands haben einen so großen Einfluss auf eine ganze Generation gehabt wie Skynyrd. Die Band hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, all jene zu ehren, die einen bleibenden Beitrag zum Leben von Hunderten Millionen Fans weltweit geleistet haben. Die ehemaligen Mitglieder Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Allen Collins, Steve Gaines, Ed King, Billy Powell, Bob Burns und Leon Wilkeson werden, neben anderen, für immer bedeutende Mitwirkende dieses unverwüstlichen Repertoires und der farbenfrohen Geschichte der Band bleiben. Heute rockt Lynyrd Skynyrd in der aktuellen Besetzung mit Johnny Van Zant, Rickey Medlocke, Damon Johnson, Mark „Sparky“ Matejka, Michael Cartellone, Keith Christopher, Peter Keys, Carol Chase und Stacy Michelle weiter.

Die Southern-Rock-Legende ist ständig auf Tournee, und wie Van Zant sagt: „Es geht um das Erbe von Lynyrd Skynyrd und darum, wofür es steht, worum es den Fans geht. Es gibt nichts Besseres, als mit Skynyrd auf die Bühne zu gehen und zu sehen, wie die Leute diese Musik lieben.“

Mit einem Katalog von über 60 Alben, Milliarden Streams, dutzende Millionen verkauften Platten und Hits und Klassiker wie „Sweet Home Alabama“, „Gimme Three Steps“, „Simple Man“ oder „Free Bird“, bleiben die Rock & Roll-Hall-of-Fame-Stars Lynyrd Skynyrd eine kulturelle Ikone, die alle Generationen anspricht

Lynyrd Skynyrd, Celebrating 50 Years – 2025 Tour, 5.7.2025, Beginn: 18.00 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Freitag, 24.01.2025 um 11.00 Uhr

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 21.01.2025)

01.07.2025 London Grammar

03.07.2025 Bonnie Raitt + Warren Haynes Band

05.07.2025 Lynyrd Skynyrd Neu!

07.07.2025 Massive Attack

08.07.2025 Cypress Hill

09.07.2025 Tream

10.07.2025 Dream Theater

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

19.07.2025 Deichkind

23.07.2025 Samu Haber

27.07.2025 The Dead South

03.08.2025 Johannes Oerding

06.08.2025 Air

13.08.2025 Queens of the Stone Age

14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1

16.08.2025 BAP

19.08.2025 Fontaines D.C.

23.08.2025 Kasalla