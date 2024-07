Summerjam Festival 2025: Vorverkauf gestartet

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass wir in Köln die größten Artists aus den Genres Reggae, Dancehall und Hip Hop beim Summerjam Festival am Fühlinger See begrüßen durften. Absolutes Highlight, vor dem traditionellen Feuerwerk zum Abschluss des Summerjam Festivals, war in diesem Jahr die Show von Afrobeat-Star Burna Boy.

Das Summerjam Festival 2024 hatte viele besondere Momente: weil Beenie Man – als einer der Headliner in diesem Jahr – auf Grund eines Hurricanes in der Karibik nicht rechtzeitig anreisen konnte, ist unser Freund Gentleman spontan eingesprungen. Bei seinem Auftritt auf der Red Stage am Samstag war die große Verbundenheit des Kölner Reggae Künstlers mit der „Summerjam Family“ erneut mehr als spürbar.

Beenie Man hat sich für 2025 bereits angekündigt, womit die Party des „King of Dancehall“ beim Summerjam lediglich auf nächstes Jahr verschoben wurde.

In weniger als 60 Stunden waren die vergünstigten „Pre-Early Bird Tickets“ bereits ausverkauft. Den treuen Summerjam-Fans konnten wir mit den vergünstigten 3-Tage Festivaltickets eine Freude bereiten. Ab heute (24.07.) startet der „reguläre“ Early Bird Tarif. Die Festivaltickets (OHNE Camping) gibt’s exklusiv im Ticketshop auf summerjam.de für €145,- (zzgl. VVK-Gebühren).

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Festivaltickets ohne Camping, wird 2025 erstmalig das Camping im 3-Tage Festivalticket NICHT INKLUSIVE sein. Separate Camping Tickets, die nur in Verbindung mit einem 3-Tage Festivalticket gültig sind, werden ab Herbst im Ticketshop erhältlich sein. Auch die Tagestickets gehen erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Vorverkauf.

„FULL OF ENERGY“ lautet das Motto im kommenden Jahr bei der 38. Ausgabe des traditionsreichen Reggae, Dancehall und Hip Hop Festivals. Auch in 2025 soll das neue Rahmenprogramm fortgeführt warden, das die Vielfalt der Genres noch mehr zum Vorschein bringt. Die neuen Areas, präsentiert von unseren Medienpartnern 1LIVE, COSMO und dem RIDDIM Magazin, wurden in diesem Jahr besonders gut angenommen. Auch hier waren neben Reggae und Dancehall die Einflüsse von Afrobeats auf der Festivalinsel überall hörbar. Der Mix dieser Genres wie auch der Zusammenhalt unter den tausenden Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern spiegelt dabei genau das wieder: die Szene lebt und ist „FULL OF ENERGY“.

Rund 25.000 Besucherinnen und Besucher aus Europa und der ganzen Welt waren in diesem Jahr zu Gast und haben ein Wochenende lang am Fühlinger See gefeiert. Der Official Aftermovie 2024 lädt dazu ein, das 37. Summerjam Festival mit dem Motto „Lost in Good Vibes“ noch einmal Revue passieren zu lassen und sich so die Zeit bis zum Summerjam 2025 zu versüßen. Der Videorückblick ist zu finden auf allen Social Media-Kanälen des Summerjam Festivals, bei Youtube und auf summerjam.de.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!