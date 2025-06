Summerjam Festival 2025

Die Vorfreude wächst: Vom 4. bis 6. Juli 2025 gibt es für viele Musikliebhaber*innen keinen besseren Ort als den Fühlinger See in Köln – ein Traumreiseziel mit karibischem Flair und einem einzigartigen Community-Feeling. Das Line-up vereint internationale Stars aus Reggae-, Dancehall- und Afrobeat sowie nationale Festivalfavorit*innen miteinander. Die 38. Ausgabe des Summerjam verspricht wie immer ein Wochenende voller unvergesslicher Highlights.

Burna Boy kommt! Der Grammy-Preisträger zählt zu den größten Stars Nigerias und prägte mit seinem Afro-Fusion-Sound den Afrobeat weltweit.

Von Portmore, Jamaika, bis zur weltbekannten Legende. Vybz Kartels Weg zählt zu den ikonischsten in der Geschichte des Dancehall. Nur ein Beispiel dafür ist, dass er schon mit zwölf Jahren seinen ersten Track „Fat Women“ herausbrachte. Der „World Boss“ kehrt 2025 zurück und feiert mit seinem ersten Europa-Auftritt seit über zwei Jahrzehnten eine absolute Sensation. Ein Moment, der beim Summerjam Musikgeschichte schreiben wird.

„Will the DJ please turn up the bass to the max?“ Wenn Shenseea die Bühne betritt, wird der Bass auf Maximum gedreht. Mit „Shake It To The Max“ hat Shenseea es nicht nur in die deutsche Radio-Rotation geschafft, sondern auch auf TikTok weltweit für Furore gesorgt: Millionen Fans tanzen ihre Moves nach und machten den Track damit viral. Jetzt bringt die selbstbewusste Jamaikanerin ihren unverwechselbaren Mix aus Pop und karibischen Rhythmen auf die Summerjam-Stage.

Das Line-up vereint außerdem Reggaegrößen wie Alborosie, Junior Kelly, Jah9, Mortimer, Third World, Junior Kelly und Morgan Heritage die nach dem Tod von Frontmann Peter Morgan in neuer Besetzung erstmals wieder live auftreten.

Auch nationale Acts prägen das diesjährige Programm: Mit dabei sind K.I.Z, Max Herre & Joy Denalane, GReeeN, Paula Hartmann, Ennio (Festival-Debüt) und Curse. Sie sorgen für genreübergreifende Highlights zwischen Reggae, Hip-Hop, Indie und Pop. Nach ihrer Trennung im Jahr 2017 kehren Irie Révoltés endlich zurück undbringen eine energiegeladene Mischung aus Reggae, Ska, Dancehall und Hip-Hop mit.

Geboren in einer Kölschbar im Belgischen Viertel: Die Grüngürtelrosen, Kölns wohl schrägster Männerchor gibt sich auch in diesem Jahr wieder die Ehre und öffnet am Samstag die Bühne.

Für besonders intensive Vibes sorgt die Soundclash Experience auf der Feelgood Stage am Samstag von 17-19:30 Uhr. Mit dabei sind Warrior Sound (Wuppertal), Code Red Sound (Jamaika) und Heavy Hammer Sound (Italien): drei internationale Schwergewichte der Clash-Kultur, die mit exklusiven Dubplates, Battle-Mentalität und musikalischem Know-how die Bühne zum Beben bringen werden.

Nicht nur zuhören, sondern mitmachen ist das Motto am Sonntag! Ab 13 Uhr lädt Damion BG zum Dancehall-Workshop im Vibez Village (P2) ein. Der Kurs ist perfekt für alle, die ihre Moves auffrischen oder neu entdecken wollen. Ganz neu im Programm ist die exklusive Beach Splash Party mit ZJ Chrome (offizieller DJ von Vybz Kartel) und den Jugglerz. Die exklusive Party ist am Samstag von 12:30–15:00 Uhr am Blackfoot Beach (Eintritt ab 18 Jahren). Karibik-Flair inklusive.

Neues Campingkonzept: Ab diesem Jahr ist der Zugang zum Campingbereich nur noch mit gültigem Campingticket in Verbindung mit einem drei Tages Festivalticket möglich. Gültig von Donnerstag (3. Juli, 10 Uhr) bis Montag (7. Juli, 10 Uhr).Wer absolut stressfrei anreisen möchte, kann über „Mein Zelt steht schon“ ein vorab aufgebautes Zelt mieten.

Alle Informationen zum Line-up, Tagesprogramm, Camping, VIP-Optionen und Ticketkauf unter: www.summerjam.de

Datum: 04.07.25 – 06.07.25

Ort: Fühlinger See - Regattainsel