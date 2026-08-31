TAKE THAT: DREAMERS Tour 2027

TAKE THAT haben heute die ersten internationalen Termine ihrer Dreamers Tour angekündigt. Die Tour führt die Band im Sommer 2027 durch Europa, inklusive sieben bestätigten Open-Air-Konzerten in Deutschland.

Ebenfalls heute wurde der Titel des mit Spannung erwarteten neuen Albums bekannt gegeben: Dreamers, das zehnte Studioalbum von Take That, soll noch in diesem Jahr erscheinen. Weitere Details werden in Kürze veröffentlicht.

Außerdem kündigte die Band ihre neue Single Feel My Love an, die am kommenden Freitag, den 4. September, erscheint. Der neue Song entstand in Zusammenarbeit mit dem irisch-amerikanischen Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly, einem mehrfachen Chartstürmer und erfolgreichen Arena-Künstler, dessen aktuelles Album in Deutschland und der Schweiz die Spitze der Charts erreichte.

Die neue Single sowie die bereits veröffentlichten Songs You’re A Superstar und Sweet July geben einen Vorgeschmack darauf, was die Fans im nächsten Kapitel der Geschichte von Take That erwarten dürfen.

Diese neue Tournee ist die größte Europatour der Band seit vielen Jahren: Mit 31 Konzerten in 31 Städten und 16 Ländern. Weitere Termine sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.Die Tournee umfasst Festival- und Open-Air-Shows an besonderen Orten sowie Auftritte in legendären europäischen Konzerthallen. Die Band wird Songs aus Dreamers ebenso präsentieren wie klassische Hits aus ihrem umfangreichen Repertoire. Die Shows versprechen beste Unterhaltung für Zuschauer:innen jeden Alters.

TAKE THAT – DREAMERS EUROPEAN TOUR 2027

04.06.2027 – Hannover, NDR 2 Plaza Festival

05.06.2027 – Bornich/Sankt Goarshausen, Loreley Freilichtbühne

06.06.2027 – Mönchengladbach, SparkassenPark

10.06.2027 – Waghäusel, Eremitage Waghäusel

12.06.2027 – Berlin, Waldbühne

26.06.2027 – Bremen, Galopprennbahn Bremen

23.07.2027 – Tüßling, Schlosspark Raiffeisen Kultursommer

Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 04.09.26 um 10:00 Uhr unter www.prk-dreamhaus.com/take-that

Feel My Love ist die neueste Veröffentlichung von Gary, Mark und Howard. Die drei haben an Dreamers gearbeitet, während sie im Rahmen ihrer „The Circus Live“-Tour in zahlreichen Städten aufgetreten sind. Das Album befindet sich derzeit in der finalen Produktionsphase. Konkrete Informationen zum Veröffentlichungstermin sollen in Kürze bekannt gegeben werden – für die treue, generationenübergreifende Fangemeinde der Band, die durch ihren großen Live-Sommer nochmals deutlich gewachsen ist.

Für Feel My Love arbeitet Take That mit Michael Patrick Kelly zusammen – einem außergewöhnlichen Talent, das mit seinen Songwriting-Fähigkeiten zu dem energiegeladenen Track beiträgt. Michaels Stimme harmoniert perfekt mit der der Band und fügt sich stimmig in die mehrstimmigen Harmonien und die von Country-Einflüssen geprägten Strophen ein.

Der Song wurde von der Band und Michael gemeinsam mit Jamie Scott (One Direction, Justin Bieber, Ed Sheeran) und Mike Needle (Tom Grennan, Niall Horan, Rag’n’Bone Man) geschrieben.

2026 erweist sich bislang erneut als äußerst erfolgreiches Jahr für die Band – und ein Ende dieser Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht. Ihre Netflix-Dokumentation „Take That“ stieg bei ihrer Veröffentlichung im Februar direkt auf Platz 1 ein. Außerdem beendete die Band ihre große Stadiontournee „The Circus Live“ durch Großbritannien und Irland, für die mehr als 736.000 Tickets verkauft wurden.

Eine Show in Manchester wurde von Amazon Music über Prime Video, den Amazon-Music-Kanal auf Twitch und die Amazon-Music-App als Livestream übertragen und brach dabei Rekorde: Sie wurde zur meistgesehenen gestreamten Live-Performance aus Großbritannien. Auch jede bislang in diesem Jahr veröffentlichte neue Musik begeisterte die Fans und steigerte die Vorfreude auf die offizielle Ankündigung von Dreamers.

Der neue Track Feel My Love folgt auf You’re A Superstar und Sweet July. Ersterer wurde bei jeder Show von The Circus Live gespielt, während letzterer seit seiner Veröffentlichung im vergangenen Monat im Internet für große Aufmerksamkeit sorgt.

Der moderne Sound dieser Songs läutet eine neue Ära für die Band ein. Auch mehr als 30 Jahre nach Beginn ihrer Karriere entwickeln sich Take That mit jedem neuen Projekt musikalisch weiter und loten kontinuierlich neue Klangwelten aus.

Die Vorfreude auf dieses neue Werk, Dreamers, ist groß – und Take That sind bereit, ihre Fans zu begeistern.