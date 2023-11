The National eröffnen Kunst!Rasen 2024

Die Vorbereitungen für die 12. Ausgabe der KUNST!RASEN Saison laufen auf Hochtouren. Die zurückliegende 11. Saison mit 17 Konzerten war mit über 90.000 Besuchern die bislang erfolgreichste.

In 2024 startet die KUNST!RASEN Saison am 27. Juni mit dem Konzert der US-amerikanischen Band The National.

Die New Yorker Band The National: Vier sehr talentierte Musiker, die Brüderpaare Aaron und Bryce Dessner und Bryan und Scott Devendorf. Und dazu ein eigenwilliger, charismatischer Sänger: Matt Berninger. The National sind schon länger im Olymp des Indie-Rock angelangt. Seit 24 Jahren sind die fünf Musiker mittlerweile ein Team. Alle Bandmitglieder verfolgen Kollaborationen mit anderen Künstler*innen. Beispielsweise arbeitet Gitarrist Aaron Dessner als Produzent unter anderem für Superstar Taylor Swift und aktuell für Ed Sheeran. Zu aller Überraschung veröffentlichten The National 2023 gleich zwei Alben: „First two Pages of Frankenstein“ im April des Jahres und Im September da „Laugh track“.

Ein wichtiger Punkt in der Karriere der Band war als der damalige US-Senator Barack Obama beim Parteikongress in Denver auf die Bühne kam, um seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten anzunehmen, wurde zum allerersten Mal ein Video namens "Signs of Hope & Change" gezeigt. Der Clip wurde fester Bestandteil von Obamas erfolgreicher Wahlkampagne, und ist bis heute vielen Amerikanerinnen und Amerikanern im Gedächtnis geblieben. Auch wegen der emotionalen Musik von The National. Wenn die Musiker die Bühne betreten, kommt man um ein wenig Melancholie und das eine oder andere Tränchen nicht herum. Aber das ist ja nicht anders zu erwarten. Von den dunklen, nachdenklichen Texten und dem angenehmen Bariton von Sänger Matt Berninger lässt man sich eben schnell mitreißen.

Seit 1999 gibt es The National und sie haben in ihrer langen und fruchtbaren Karriere zu Spitzenpositionen in den Charts, mehreren Grammy-Nominierungen und legendären Konzerten in den prestigeträchtigsten Arenen der Welt gebracht. Die Musik von The National wird sicherlich für hypnotische Live-Momente sorgen.

The National; Support: Bess Atwell, 27.06.2024, Beginn: 18.30 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart – Freitag, 17.11.2023, 10.00 Uhr

