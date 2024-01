Time To Move Anniversary!

H-Blockx – seit 1990 zelebrieren die Crossover-Pioniere hochenergetische Live-Shows und zeigen bis heute, wie man fulminant Bühnen abbrennt!

Nach zwei komplett abgerissenen Festivalsommern begehen H-Blockx 2024 den 30. Geburtstag ihres wegbereitenden Debütalbums „Time To Move“ mit einer Headline-Tour durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Belgien, um mit ihren Fans so zeitlose Mega-Klassiker wie „Move“, „Risin‘ High“, „Little Girl“ und „Go Freaky“ in angemessenem Rahmen zu feiern.

Auch davon, dass H-BLOCKX im 34. Jahr seit ihrer Gründung wissen, wie tightes Songwriting funktioniert und wie frisch Rockmusik klingen kann, wird man sich in diesem Jahr überzeugen können, denn die Band wird neben einem exklusiven Vinyl Re-Release ihres Debütalbums auch einige neue Singles veröffentlichen, die sie ebenfalls auf den Shows live präsentieren werden.

Die Band um Sänger Henning Wehland zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Live-Acts, die schon bald nach ihrer Gründung zu einem vielbeachteten Geheimtipp in der deutschen Rocklandschaft avancierte. Das beweist nicht allein die Chartplatzierung ihres Debütalbums „Time To Move“, das mit 62 Chartwochen als Album des Jahres ausgezeichnet wurde und mit über 750.000 verkauften Exemplaren Goldstatus erreichte, sondern auch Auszeichnungen wie den MTV Europe Music Award und den Viva Comet.

Zu den besonderen Meilensteinen in der Karriere der Vier gehören der 1999 veröffentlichte Soundtrack zur deutschsprachigen Kult-Actionkomödie „Bang Boom Bang – ein todsicheres Ding“, der den Westfalen einen kurzen Auftritt auf der Kinoleinwand verschaffte, und nicht zu vergessen die zahlreichen US-Tourneen mit namhaften Künstlern wie Eminem, Ice-T, Blink-182, den Black Eyed Peas und Biohazard.

Das bislang letzte Album „HBLX” erschien 2012 und nach der längsten Live-Abstinenz der Bandgeschichte von 2015-2019 traten die Münsteraner im Sommer 2022 wieder auf die Bretter der Republik und feiern seither jede Show als große Party.

Ihre Fans bekommen 2024 wieder die Chance, die Live-Power von H-Blockx live zu erleben, die diese Band zu einem Urgestein der deutschen Musiklandschaft hat werden lassen.

Dienstag, 15. Oktober, Live Music Hall Köln

Alle weiteren Infos und Tour-Termine unter www.h-blockx.com

