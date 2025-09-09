Tortoise und Blue live 2026 in Köln

Die US-Post-Rock-Größen Tortoise aus Chicago waren nach fast zehn Jahren Pause im Studio und haben ein neues Album aufgenommen. Der Vorbote mit dem Song „Oganesson“ wurde bereits am 27. März in diesem Jahr veröffentlicht und die gleichnamige EP mi verschiedenen Remixen am 24. Juni. Ihre letzte Deutschland Tournee war 2016.

Tortoise gilt als eine der weltweit einflussreichsten Musikgruppen der letzten 40 Jahre mit weitreichendem Einfluss auf die zeitgenössische Musikszene.

Die britische Boyband Blue erlebt ein Revival und verbindet Millionen treuer Anhänger mit neuer Generation von Fans. Das 25-jährige Jubiläum wird mit neuem Studioalbum (VÖ: 09.01.2026) und Tournee gefeiert

Blue sind zurück – und das Phänomen um die britische Boyband ist größer als je zuvor. Nach über zwei Jahrzehnten im Musikgeschäft erleben die vier Londoner ein wahres Comeback: Hits wie „All Rise" und „One Love" erobern dank Social Media eine völlig neue Generation von Fans, während auch treue Anhänger die Band auf ausverkauften Tourneen durch Europa feiern. Mit ihrem bevorstehenden 25-jährigen Jubiläum veröffentlichen Blue nicht nur ein neues Studioalbum ("Reflections" - Erscheinungsdatum: 09.01.2026), sondern auch eine Tour, die sie 2026 nach Deutschland führt.

Tortoise

27. Januar 2026 Kantine, Köln

BLUE 25th Anniversary Tour

Mittwoch, 6. Mai 2026 Köln Palladium