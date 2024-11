TOTO – The Dogz of Oz World Tour 2025

Nachdem Toto im zurückliegenden Sommer allein in Deutschland 40.000 Fans begeistert hat, kehrt die legendäre Band im Februar 2025 für zwei Hallenshows zurück! Zusammen mit Special Guest Christopher Cross wird Toto im Rahmen ihrer Europa Tour Konzerte in Stuttgart (18.02.2025) und Düsseldorf (10.02.2025) geben.

Die aktuelle Besetzung von Toto: Steve Lukather (Gitarre/Gesang) und Joseph Williams (Gesang) werden begleitet von Greg Phillinganes (Keyboards/Gesang), Shannon Forrest (Schlagzeug), John Pierce (Bass), Warren Ham (Bläser/ Perkussion/ Gesang) und Dennis Atlas (Keyboards/Gesang).

Toto könnte nicht stolzer sein, mitzuteilen, dass „Africa“ von der RIAA in den Vereinigten Staaten mit dem Diamond-Status für zehn Millionen verkaufte Exemplare zertifiziert wurde. Die aktuellen kumulierten Verkäufe des Songs übersteigen nun 10,5 Millionen. Außerdem wurde „Hold The Line“ mit Dreifach-Platin für drei Millionen verkaufte Exemplare ausgezeichnet. Die aktuellen Verkaufszahlen übersteigen 3,5 Millionen. „Rosanna“ schließlich wurde mit Doppelplatin für zwei Millionen verkaufte Exemplare ausgezeichnet. Die kumulierten Albumverkäufe übersteigen jetzt 50 Millionen.

In der Welt des Streamings wird das Repertoire der Band allein auf Spotify täglich mehr als drei Millionen Mal von einem Publikum gespielt, das von Monat zu Monat jünger wird. Im Juli 2025 entfielen 52 % aller Streams auf Personen, die 34 Jahre oder jünger sind. Die Zahl der Entdeckungen auf globaler Ebene nimmt Jahr für Jahr deutlich zu. Das kumulative Streaming bei Spotify übersteigt mittlerweile 4 Milliarden Plays, wobei sich die kumulativen Abrufe über alle Plattformen hinweg auf 6 Milliarden Plays nähern.

Die Band hat zweifelsohne eine Renaissance ihrer Popularität erlebt, wie nur wenige Künstler zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere. TOTO weiten ihre geografischen Aktivitäten weiter aus und planen im November 2024 eine Rückkehr nach Chile, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Puerto Rico und einen ganz besonderen Auftritt in Mexiko City als einer der Headliner der Corona Capital.

Der Stammbaum der Band ist sowohl einzeln als auch im Kollektiv auf erstaunlichen 5000 Alben zu hören, die zusammen eine halbe Milliarde verkaufter Alben ergeben. Diese Aufnahmen wurden von der NARAS mit Hunderten von Grammy-Nominierungen gewürdigt. Sie gehören zur Popkultur und sind eine der wenigen Bands der 70er Jahre, die die wechselnden Trends und Stile überdauert haben und immer noch aktuell sind.

Special Guest Christopher Cross und die Mitglieder von Toto sind seit mehr als vier Jahrzehnten befreundet und arbeiten zusammen. Am 1. September traten sie gemeinsam vor einem großen Publikum in der Hollywood Bowl in Los Angeles auf.

Christopher Cross wurde 1980 mit seinem selbstbetitelten Debütalbum berühmt und gewann fünf Grammy Awards, darunter - zum ersten Mal in der Geschichte der Grammys - die vier wichtigsten Auszeichnungen: Platte des Jahres (für die Single „Sailing“), Album des Jahres, Song des Jahres („Sailing“) und Bester neuer Künstler. In seiner mehr als vier Jahrzehnte umfassenden Karriere hat Cross mehr als 12 Millionen Alben verkauft. Seine Musik wurde mit fünf Grammys, einem Oscar, einem Golden Globe, einer Emmy-Nominierung und fünf Top-10-Singles ausgezeichnet.

TOTO - The Dogz of Oz World Tour 2025 - Special Guest: Christopher Cross

Mittwoch, 19.02.2025, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall, Konzertbeginn: 19.30 Uhr